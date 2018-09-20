«Студенты и работники офисов занимают Ильинку своими авто на целый день, и это плохо!»
Первый заместитель генерального директора «Нижегородэлектротранс» Владимир Котов предложил запретить на улице Ильинской парковку автомобилей для улучшения транспортной ситуации в Нижнем Новгороде.
По его словам, движение трамваев и машин в часы пик на Ильинке затруднено, так как с обеих сторон стоят машины.
Стоит ли запрещать парковки в историческом центре города? Станет ли спасением платный паркинг? Острую тему обсудили с активистом общественного движения «Город без пробок», членом Общественной палаты Нижнего Новгорода Иваном Сергеевым, транспортным обозревателем Александром Седовым, а также узнали, что думают по этому поводу студенты и другие жители города.
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«Студенты и работники офисов занимают Ильинку своими авто на целый день, и это плохо!» - о возможном запрете парковаться на улице Ильинской