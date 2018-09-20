«Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными!»: Волонтеры расширили зону поиска 13-летней Маши Ложкаревой

СЕГОДНЯ 11:20 2018-09-20T11:20:26+03:00

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С 1 августа в Нижегородской области ведутся поиски 13-летней Маши Ложкаревой. Она исчезла в СНТ «Борок» в Кстовском районе, когда поехала кататься на велосипеде. С тех пор нет ни одной зацепки, куда могла деться девочка.

В ходе поисков волонтеры уже прочесали огромную территорию, сравняли с землей заброшенную насосную станцию, спустили пруд и проверили один из крупнейших водоемов.

В официальном сообществе поисково-спасательного отряда «Волонтер» появилась информация, что зона поиска Маши расширена. В связи с этим требуются добровольцы для прочеса территории.

- Квадрат большой и очень сложный! Это работа для 20-50 человек. 4-8 добровольцев, которые обычно приезжают в выходные, будут ходить по этому квадрату неделю. Вместе мы сможем выполнить эту работу за один день! Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными! – обратились к нижегородцам волонтеры.

Сбор людей будет организован в ближайшую субботу, 22 сентября в 10 часов утра.

Место сбора: СНТ «Борок». Форма одежды: лес.

Напомним, разыскивается девочка худощавого телосложения, ростом 164 см, с русыми волосами средней длины. На ней были надеты белая футболка с рисунком и голубые джинсовые шорты. Носит очки, с собой был сотовый телефон. Велосипед был красного цвета марки «Форвард». Любую информацию о месте нахождения девочки следует сообщать полиции (102) или волонтерам по телефонам 8-920-069-52-63, 291-51-51.

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