СЕГОДНЯ 16:45 2018-09-27T17:16:19+03:00

Тепло придет и в ваш дом: запущены все муниципальные котельные Нижегородской области Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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На улице резко похолодало, столбики термометров днем не поднимаются выше +11 градусов, а ночью опускаются до +4 градусов. В квартирах тоже стало невыносимо холодно: нижегородцы вынуждены кутаться в шерстяные кофты и спать под двумя одеялами, чтобы не замерзнуть. А потому включение центрального отопления все ждут с огромным нетерпением.

К счастью, в этом году чиновники не стали ждать, когда на протяжении трех дней среднесуточная температура будет держаться на уровне +8 градусов. Отопительный сезон в Нижнем Новгороде официально стартовал 26 сентября. По словам директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры Нижнего Новгорода Павла Маркова, все 45 муниципальных котельных уже начали свою работу. Также включены 80 процентов ведомственных котельных. 70 процентах объектов социальной сферы и порядка 40 процентов жилых домов уже могут греться возле теплых батарей. А вскоре подтянутся и котельные в городах Нижегородской области.

- 24 сентября всем муниципальным объектам были разосланы письма с рекомендацией начать отопительный сезон, - рассказал начальник управления развития и эксплуатации министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области Виталий Власов на пресс-конференции в «Комсомольской правде»- Нижний Новгород».

Как заверил Виталий Власов, во всех городах Нижегородской области старт отопительного сезона будет дан в ближайшее время. Окончательный срок – 1 октября.

Но это не значит, что в домах нижегородцев сразу потеплеет. Для того чтобы тепло добралось до батарей, должно пройти от недели до двух. Связано это с техническими особенностями котельных. В этом случае больше повезло тем, чьи квартиры подключены к муниципальным котельным. В этом случае тепло от котельной до жилого дома добирается в среднем за два - три дня, а от ведомственной котельной до жилого дома – за пять–шесть дней. После этого необходима еще неделя, чтобы батареи потеплели.

К счастью, все тепловые сети в Нижнем Новгороде и Нижегородской области готовы к новому отопительному сезону, а значит никаких срывов не должно быть. Не помешают пуску тепла и долги нижегородцев перед ресурсноснабжающими компаниями.

- Никто не останется без тепла, - заверил заместитель министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Михаил Морозов.

Однако если через две недели в вашей квартире так и не потеплеет, то необходимо сначала обратиться в ДУК.

- Согласно федеральному закону, на заявку по теплу должны отвечать в течение суток, - предупредил начальник управления развития и эксплуатации министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области Виталий Власов.

Если же с домоуправляющей компанией вы не смогли найти общий язык, то смело жалуйтесь в Государственную жилищную инспекцию, также работает Центральная диспетчерская служба, куда также можно пожаловаться на холодные батареи.

По той же схеме нужно действовать, если после включения отопления температура воздуха в вашей квартире ниже +18 градусов, а если вы живете в угловой квартире, то температура должна быть не ниже +20 градусов.

Куда звонить?

Все заявки от нижегородцев по вопросам пуска тепла принимаются по телефонам:

- круглосуточной диспетчерской службы - телефон 005,

- единого контакт-центра АО «Теплоэнерго» - телефон 277-91-31.

«Горячие телефонные линии» в районах Нижнего Новгорода:

Автозаводский район

Администрация - 293-50-23, ООО «ВиК» - 212-78-48, ООО «Проспект-Сервис» - 257-74-33, ООО ПКФ «Домремстрой НН» - 282-75-95, ООО «Строймастер» - 269-25-13, ООО «Наш Дом» - 295-76-93, 295-73-56.

Канавинский район

Администрация - 246-15-51, 246-14-29, АО «Домоуправляющая компания» - 268-10-00.

Ленинский район

Администрация - 258-07-50, ОАО «Домоуправляющая компания» - 262-26-22.

Московский район

Администрация - 270-16-80, 270-47-78, АО «Домоуправляющая компания» - 268-10-00.

Нижегородский район

Администрация - 433-23-20, 433-87-10, АО «Домоуправляющая компания» - 268-10-00, ООО «Нижновтеплоэнерго» - 422-06-33, 213-59-68.

Приокский район

Администрация - 465-58-73, АО «Домоуправляющая компания» - 268-10-10, 053.

Советский район

Администрация - 417-03-82, АО «Домоуправляющая компания» - 268-10-00.

Сормовский район

Администрация - 222-34-96, 222-66-02, ДУК «Сормово» - 282-14-26, 282-14-27, УК «Народная» - 226-04-41, УК «Исполкома» - 216-40-75, УК «Дарьино» - 225-10-11, УК «Парковое озеро» - 222-38-00, УК «Кооперативная» - 276-55-59, УК «На Зайцева» - 267-06-71, УК «Седьмой микрорайон» - 267-08-18, УК «Починки» - 267-06-80, УК «Телеграфная» - 267-07-59, УК «Культуры» - 225-37-30, УК «Светлоярская» - 226-39-73, УК «Володарский» - 273-00-54.

Также свою заявку можно оставить на сайте информационной системы «Наш Нижний» нашнн.рф.