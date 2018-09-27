«Нужно использовать любую возможность!»: Волонтеры снова ищут добровольцев на поиски 9-летней Маши Люлиной

СЕГОДНЯ 12:40 2018-09-27T13:15:41+03:00

Волонтеры снова ищут добровольцев на поиски 9-летней Маши Люлиной Фото: Юлия ИСАЕВА

Они собираются прочесывать территорию 29 и 30 сентября

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20 августа 2018 года в Богородске пропала 9-летняя Маша Люлина. Она гуляла рядом с бабушкиным домом, дошла до мусорного бака и исчезла. С тех пор у поисковиков нет ни одной зацепки, куда же могла подеваться девочка посреди дня в городе.

В ближайшие выходные, 29 и 30 сентября, волонтеры снова будут прочесывать территорию Богородска в поисках Маши. Они призывают добровольцев на помощь.

- Скоро наступит зима, будет холодно, поиски усложнятся. Нужно использовать любую возможность. Задачи есть, нужны люди, - сообщил «Комсомолке» координатор ПСО «Волонтер» Сергей Шухрин.

Если погода не изменится, то форма одежды: мокрый лес.

- Скорее всего, сбор добровольцев будет с 10 часов утра, но точное время сообщим позже, - добавил Шухрин.

Напомним, сейчас штаб по поискам Маши Люлиной находится по адресу: Богородск, улица Чернышевского, д. 40. Контактное лицо – Людмила: 8-920-299-66-46.

Приметы пропавшей Маши Люлиной: телосложение худощавое, рост 130 см, волосы светло-русые, глаза голубые. Была одета в розовую футболку, сиреневую кепку, сиреневые трико, розовые кроссовки.

Особые приметы: сутулится. У Маши есть инвалидность – она плохо разговаривает.

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