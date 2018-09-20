Главное за сутки 20 сентября: китайцы могут достроить метро в Нижнем Новгороде, зона поисков Маши Ложкаревой снова расширяется, а отец «отравленной» Анны Шапиро дал «Комсомолке» эксклюзивное интервью

СЕГОДНЯ 19:30 2018-09-20T18:42:17+03:00

Главное за сутки 20 сентября: китайцы могут достроить метро в Нижнем Новгороде, зона поисков Маши Ложкаревой расширяется, а отец «отравленной» Анны Шапиро дал «Комсомолке» эксклюзивное интервью Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Двоих болельщиков оштрафовали за нарушение порядка на футбольном матче Россия – Сербия

11 сентября на стадионе «Нижний Новгород» состоялся матч отборочного матча к Чемпионату Европы-2019: Россия U21 — Сербия U21. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу иностранных гостей.

Как сообщает пресс-служба областного суда, после этой игры двое местных жителей были привлечены к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Канавинский районный суд Нижнего Новгорода оштрафовал каждого из них на три тысячи рублей (подробнее).

«Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными!»: Волонтеры расширили зону поиска 13-летней Маши Ложкаревой

С 1 августа в Нижегородской области ведутся поиски 13-летней Маши Ложкаревой. Она исчезла в СНТ «Борок» в Кстовском районе, когда поехала кататься на велосипеде. С тех пор нет ни одной зацепки, куда могла деться девочка.

В ходе поисков волонтеры уже прочесали огромную территорию, сравняли с землей заброшенную насосную станцию, спустили пруд и проверили один из крупнейших водоемов. В официальном сообществе поисково-спасательного отряда «Волонтер» появилась информация, что зона поиска Маши расширена. В связи с этим требуются добровольцы для прочеса территории (подробнее).

Десять нижегородских компаний вошли в топ-500 лучших в России по объему выручки

Журнал РБК опубликовал ежегодный рейтинг крупнейших компаний России в 2018 году по объему выручки. Лидером стал «Газпром». Он занимает первую строчку уже в течение четырех лет.

Десять из 500 находятся в Нижегородской области. 74-ю строчку занимает «Группа ГАЗ» - крупнейший производитель коммерческого транспорта в России. В 2017 году ее выручка составила 165 миллиардов рублей, а в 2016-м – 150 миллиардов. В общем списке автопроизводитель упал на одну строчку, в прошлом году он находился на 73-м месте (подробнее).

Метро, мост в Подновье и северный обход Нижнего Новгорода могут достроить китайцы

В Нижегородскую область с ознакомительным визитом приезжала делегация компании Halls International Holding Limited из Китая. Она занимается привлечением зарубежных инвестиций в реализацию инфраструктурных проектов. Исполняющий обязанности заместителя губернатора Нижегородской области Сергей Морозов показал гостям проекты, которые могут быть интересны им для вложений: продолжение строительства метрополитена, моста в Подновье, северного обхода Нижнего Новгорода (подробнее).

Отец «новой Скрипаль»: Алекс Кинг — не муж, а сутенер моей дочери. Он не дает мне общаться с внуками!

«Путин отравил меня крысиным ядом!» «Я — новая Скрипаль!», - с такими заголовками накануне вышли английские таблоиды. В текстах, как под копирку, рассказывалась остросюжетная история — 30-летняя эмигрантка из России Анна Шапиро вместе с мужем Алексом Кингом приехали полюбоваться видами Солсбери. На ужин пара пошла в итальянский ресторан, а там (о, ужас) агенты Кремля подсыпали им в еду отраву. И хотя нашим голубкам даже не понадобилась госпитализация, они раструбили на все королевство, что их хотят убрать.

- Я знаю многих русских олигархов в Англии. Кроме того я располагаю ценными сведениями о России, поэтому со мной решили покончить, - давала налево и направо интервью Анна. - А еще мой папа — русский генерал, который сбежал в Лондон от кровавого режима.

«Комсомолка» вчера пообщалась с одноклассницей Шапиро. Та рассказала, что Аню воспитывали мама и бабушка, а отца у нее и вовсе не было. Оказалось всё сложнее. Папа у «новой Скрипаль» все-таки есть. Просто он развелся с мамой Шапиро, когда дочка была еще совсем маленькой. И бывшая супруга запретила ему видеться с ребенком. Александр Аронович до сих пор живет в Нижнем Новгороде. И ни в какую Британию сбегать не собирается (подробнее).