23 сентября состоится первый Нижегородский «День эстафет»

СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-20T17:38:48+03:00

«День эстафет» соберёт более 3000 человек со всей области. Фото предоставлено организаторами.

Изменить размер текста: A A

«День эстафет» соберёт более 3000 человек со всей области и станет первым этапом цикла спортивных мероприятий Фестиваль «Рекордсменов» - самого масштабного спортивного события Нижегородской области, посвященного 800-летию Нижнего Новгорода.

«День эстафет» соберёт более 3000 человек со всей области. Фото предоставлено организаторами.

В программе:

Корпоративная эстафета «Восьмёрка» - где любители бега из разных компаний будут покорять Чкаловскую лестницу, чтобы показать, что именно их команда, та самая Dream Team, которая покорит любые высоты.

Эстафета Checkpoint - где участники будут соревноваться не только в скорости, но и в силе, выносливости, гибкости, аккуратности, знаниях и многом другом!

Детская эстафета «Конфета» - созданная специально для детей до 7 лет, где дети узнаю, что нужно делиться друг с другом, и работать в команде.

Семейная эстафета - покажет, что самая главная команда - это семья, где один за всех и все за одного.

А также инновационная эстафета на сигвеях для всех желающих, забег на беговелах, интерактивная зарядка Zumba, мастер-класс по армрестлингу, расслабляющая йога, ну и конечно песни и пляски.

(0+)

*Необходима предварительная регистрация на сайте www.nizhny800.ru

Реклама