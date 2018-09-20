СЕГОДНЯ 17:20 2018-09-20T17:24:34+03:00

Метро, мост в Подновье и северный обход Нижнего Новгорода могут достроить китайцы Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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В Нижегородскую область с ознакомительным визитом приезжала делегация компании Halls International Holding Limited из Китая. Она занимается привлечением зарубежных инвестиций в реализацию инфраструктурных проектов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Если мы видим перспективы возвращения инвестиций, мы подтверждаем, что имеем возможность привлечь фонды, и предлагаем проект одному из партнеров, - заявил представитель китайской компании Фок Мэн Фонг Томас. Он уверен, что хорошие отношения между Россией и Китаев может поспособствовать в реализации совместных проектов.

Также Фок Мэн Фонг Томас добавил, что на анализ инвестиционной привлекательности проекта специалистам компании, как правило, требуется сто дней.

Исполняющий обязанности заместителя губернатора Нижегородской области Сергей Морозов показал гостям проекты, которые могут быть интересны им для вложений: продолжение строительства метрополитена, моста в Подновье, северного обхода Нижнего Новгорода.

Он отметил, что этот визит пришел в конструктивной, рабочей обстановке.

- После того, как наши потенциальные партнеры ознакомятся с деталями реализации предложенных им проектов, мы надеемся на повторную встречу. Ее итогом может стать подписание протокола о намерениях, где будут прописаны конкретные этапы наших дальнейших действий, - подытожил Морозов.

Ранее сообщалось, что 12 сентября в ходе Восточного экономического форума было подписано соглашение между нижегородской группой компаний «Реал-Инвест» и Сычуань Рэйлвей Инвестмент Групп Ко, Лтд. Оно направлено на создание промышленного комплекса по производству ориентированно-стружечной плиты в Балахнинском районе Нижегородской области.