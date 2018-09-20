Десять нижегородских компаний вошли в топ-500 лучших в России по объему выручки

СЕГОДНЯ 13:33 2018-09-20T14:28:23+03:00

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Журнал РБК опубликовал ежегодный рейтинг крупнейших компаний России в 2018 году по объему выручки. Лидером стал «Газпром». Он занимает первую строчку уже в течение четырех лет.

Десять из 500 находятся в Нижегородской области. 74-ю строчку занимает «Группа ГАЗ» - крупнейший производитель коммерческого транспорта в России. В 2017 году ее выручка составила 165 миллиардов рублей, а в 2016-м – 150 миллиардов. В общем списке автопроизводитель упал на одну строчку, в прошлом году он находился на 73-м месте.

Компания «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в этом году находится в рейтинге без присвоения позиции согласно методике. Опубликована она после 171-й строчки. В 2017 году нижегородская компания заработала 70 миллиардов рублей, а в 2016-м – 83 миллиарда.

Нижегородский «Бристоль» поднялся в рейтинге РБК на целых 60 позиций и оказался на 180 месте. В прошлом году их доход составил 68 миллиардов рублей, а показатели 2016 года были почти в два раза меньше (42 миллиарда).

Следующей нижегородской кампанией, которую отметили в рейтинге 500 лучших компаний России, стала сеть автосалонов «Агат». За год они значительно поднялись в топе, перескочив почти 100 строчек. В прошлом году компания занимала 309-е место, а сейчас – 207-е. В 2017 году «Агат» заработал 54 миллиарда рублей.

Дистрибьютор фармацевтических препаратов «Фармкомплект» из Нижнего Новгорода в этом году занял 256-ю позицию в рейтинге РБК, поднявшись на 17 строчек. В 2017 году их выручка составила 41 миллиард рублей.

Ровно 50 позиций в рейтинге потеряла группа компаний по производству продуктов питания «НМЖК». В прошлый раз она была на 294-й строчке, сейчас – на 344. Их прибыль уменьшилась на 4 миллиарда рублей (в 2016 году – 34 миллиарда, в 2017-м – 30).

Седьмым по счету среди нижегородских компаний стала крупнейшая в регионе продуктовая оптовая и розничная компания «Сладкая жизнь». Однако в общем рейтинге она побила все рекорды, опустившись на 187 позиций за раз: в 2017 году она занимала 207-е место с выручкой в 49 миллиардов рублей, а в этот раз оказалась на 394-й позиции, заработав только 26 миллиардов рублей.

«Нижфарм» в этом году тоже находится в рейтинге без присвоения позиции, как и

«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия». За 2017 год ее прибыль составила 26 миллиардов рублей.

Девятым из нижегородских фаворитов стал «Луидор» - автодилер, который специализируется на продаже и обслуживании техники «ГАЗ». В 2017 году их выручка составила 24 миллиарда рублей, на шесть миллиардов меньше, чем в предыдущем. Компания поднялась на 76 позиций в рейтинге топ-500 лучших компаний России и заняла 411-е место.

Последней нижегородской компанией в рейтинге (421-я строчка) стал «РусВинил» из Кстова. Его выручка в 2017 году была точно такой же, как и в 2016-м – 23 миллиарда рублей.