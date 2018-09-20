Двоих болельщиков оштрафовали за нарушение порядка на футбольном матче Россия – Сербия

СЕГОДНЯ 09:30 2018-09-20T09:35:07+03:00

Одному из них даже запретили посещать спортивные матчи в ближайшие полгода

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11 сентября на стадионе «Нижний Новгород» состоялся матч отборочного матча к Чемпионату Европы-2019: Россия U21 — Сербия U21. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу иностранных гостей.

Как сообщает пресс-служба областного суда, после этой игры двое местных жителей были привлечены к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Канавинский районный суд Нижнего Новгорода оштрафовал каждого из них на три тысячи рублей.

Так, житель Нижнего Новгорода по требованию стюарда не предъявил билет и не занял свое место. Согласно информации, он осуществил действия, создающие угрозу собственной безопасности жизни и здоровью, а также безопасности жизни и здоровью иных лиц. Помимо штрафа ему запретили посещать места проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения в течение полугода.

Вторым нарушителем оказался житель Богородска. Во время матча он попал в зону, не обозначенную во входном билете VIP-ложа и тем самым нарушил постановление правительства Российской Федерации.

Напомним, «Комсомолка» публиковала обзор на матч Россия – Сербия.