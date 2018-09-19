СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-19T18:37:56+03:00

Евгений Чупрунов: «В детском технопарке «Кванториум» школьники смогут узнать больше о науке»

Ректор ННГУ им. Лобачевского в проекте "Герои Волги" рассказал о реализации проекта «Кванториум» и о том, какие профессии популярны у абитуриентов