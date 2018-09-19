Евгений Чупрунов: «В детском технопарке «Кванториум» школьники смогут узнать больше о науке»
Ректор ННГУ им. Лобачевского в проекте "Герои Волги" рассказал о реализации проекта «Кванториум» и о том, какие профессии популярны у абитуриентов
Ректор ННГУ им. Лобачевского Евгений ЧупруновФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Евгений Чупрунов: «В детском технопарке «Кванториум» школьники смогут узнать больше о науке»
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