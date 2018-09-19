СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-19T19:28:25+03:00

В программе «Здоровый разговор» на 92,8 FM - заместитель генерального директора компании «Нижфарм», группа компаний STADA Иван Глушков и медицинский журналист Екатерина Алтайская

Изменить размер текста: A A

Рынок фармацевтики очень стремительно растет, появляется большое количество новых лекарственных препаратов, которые не всегда соответствуют заявленному составу, могут быть некачественными или вовсе фальшивыми. Поэтому нелишним будет знать, как проверить подлинность лекарства, чтобы не платить деньги за простой мел или глюкозу.

Насколько распространены поддельные лекарства в России? Какие лекарства подделывают чаще всего? Безопасно ли покупать лекарства в Интернете, и законно ли это? Как понять, что нам не предлагают сомнительный «препарат»? Что делают государство и фармацевтические компании, чтобы минимизировать риски поддельной продукции?

Эти острые вопросы разобрали заместитель генерального директора АО «Нижфарм», группа компаний STADA Иван Глушков и медицинский и фармацевтический журналист Екатерина Алтайская в программе «Здоровый разговор» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/669598" frameborder="0"></iframe> Как отличить поддельные лекарства от настоящих? Советы заместителя гендиректора «Нижфарм» Ивана Глушкова и медицинского журналиста Екатерины Алтайской.Здоровый разговор – Нижний НовгородДмитрий ЯКОВЛЕВ