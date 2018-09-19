2018-09-19T19:28:25+03:00
Здоровый разговор - Нижний Новгород

Как отличить поддельные лекарства от настоящих?

В программе «Здоровый разговор» на 92,8 FM - заместитель генерального директора компании «Нижфарм», группа компаний STADA Иван Глушков и медицинский журналист Екатерина Алтайская
Дмитрий ЯКОВЛЕВ
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медицинский журналист Екатерина Алтайская и заместитель генерального директора компании «Нижфарм», группа компаний STADA Иван Глушковмедицинский журналист Екатерина Алтайская и заместитель генерального директора компании «Нижфарм», группа компаний STADA Иван ГлушковФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Рынок фармацевтики очень стремительно растет, появляется большое количество новых лекарственных препаратов, которые не всегда соответствуют заявленному составу, могут быть некачественными или вовсе фальшивыми. Поэтому нелишним будет знать, как проверить подлинность лекарства, чтобы не платить деньги за простой мел или глюкозу.

Насколько распространены поддельные лекарства в России? Какие лекарства подделывают чаще всего? Безопасно ли покупать лекарства в Интернете, и законно ли это? Как понять, что нам не предлагают сомнительный «препарат»? Что делают государство и фармацевтические компании, чтобы минимизировать риски поддельной продукции?

Эти острые вопросы разобрали заместитель генерального директора АО «Нижфарм», группа компаний STADA Иван Глушков и медицинский и фармацевтический журналист Екатерина Алтайская в программе «Здоровый разговор» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

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Как отличить поддельные лекарства от настоящих? Советы заместителя гендиректора «Нижфарм» Ивана Глушкова и медицинского журналиста Екатерины Алтайской.Здоровый разговор – Нижний НовгородДмитрий ЯКОВЛЕВ

Как отличить поддельные лекарства от настоящих? Советы заместителя гендиректора «Нижфарм» Ивана Глушкова и медицинского журналиста Екатерины Алтайской

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