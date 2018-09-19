2018-09-19T18:09:46+03:00
Общество

Главное за сутки 19 сентября: крушение истребителя МиГ-31, визит Натальи Водяновой и программа Дня улицы Рождественской

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» выбрала самые интересные темы дня
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Главное за сутки 19 сентября: крушение истребителя МиГ-31, визит Натальи Водяновой и программа Дня улицы РождественскойГлавное за сутки 19 сентября: крушение истребителя МиГ-31, визит Натальи Водяновой и программа Дня улицы РождественскойФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Истребитель МИГ-31 потерпел крушение в Нижегородской области

19 сентября в Нижегородской области потерпел крушение истребитель МИГ-31. Он упал в лесной массив. Известно, что истребитель был прикреплен к авиабазе «Саваслейка» - филиалу четвертого центра подготовки авиации Минобороны. Самолет рухнул в 17 километрах от базы. Летчики успели катапультироваться. Никто не пострадал. Погибших нет. Также известно, что перед падением судно загорелось в воздухе (подробнее).

Рожденный в Кулебаках и в Болливуд может: нижегородец полгода путешествовал по городам Индии и снимался в фильмах

Настоящие чувства, необузданную страсть и истории длиною в десятилетия большинство людей наблюдают в индийских сериалах и фильмах из дома с дивана. Нижегородец Роман Куратов видел весь процесс съемок вживую и изнутри. Конечно, парень из Кулебак целенаправленно летел в Индию отнюдь не на съемки - для проживания в чужой стране нужны были деньги, а, как известно, когда их нет, то мозги включают резервные источники и работают усиленнее (подробнее).

Нижегородцев ждет удивительное астрономическое явление

Удивительное астрономическое явление – сближение Луны с Марсом и Сатурном - могут наблюдать нижегородцы не выходя из дома. Увидеть все это можно невооруженным глазом вечером после захода Солнца при ясной погоде. При этом смотреть рекомендуется на юго-западный горизонт (подробнее).

В Нижнем Новгороде в исправительную колонию тайно забросили восемь сотовых телефонов

19 сентября в исправительную колонию №4 в поселке Буреполом Нижегородской области неизвестные пытались доставить мобильные телефоны. Так как территория находится под строгой охраной, злоумышленники изобрели хитрый способ — перебросить свертки с телефонами на территорию колонии через забор (подробнее).

Наталья Водянова навестила маму и больную сестру в Нижнем Новгороде

Всемирно известная модель Наталья Водянова приехала в родной Нижний Новгород в среду, 19 сентября.

Дома, - написала многодетная мама под фото, где она обнимает сестру Оксану, у которой ДЦП, а рядом сидит их мама Лариса Кусакина.

По информации «Комсомольской правды», нижегородская Золушка приехала на малую родину, чтобы открыть инклюзивный игровой парк (подробнее).

Программа празднования Дня Рождественской улицы в Нижнем Новгороде 22 сентября 2018 года

22 сентября 2018 года в Нижнем Новгороде будет отмечаться День улицы Рождественская. Гостей ждет очень интересная и разнообразная программа. Главная сцена будет расположена на площади Маркина. Там нижегородцы смогут послушать музыку и увидеть танцы. Для гостей также будут организованы захватывающие квесты. Для самых маленьких нижегородцев тоже предусмотрены развлечения. На площади Маркина будет работать детская мастерская (подробнее).

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