2018-09-19T18:00:33+03:00
Спорт

Денис Черышев трогательно поздравил Марио Фернандеса с 28-летием

Уроженец Нижнего Новгорода выложил поздравительное фото в своем Инстаграме
Анастасия НАЗАРОВА
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Вместе с Фернандесом игрок "Валенсии" выступал за сборную России на ЧМ-2018Вместе с Фернандесом игрок "Валенсии" выступал за сборную России на ЧМ-2018Фото: СОЦСЕТИ
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Игрок «Валенсии» и сборной России Денис Черышев поздравил с днем рождения защитника московского ЦСКА бразильского происхождения Марио Фигейра Фернандеса. В среду, 19 сентября, футболисту исполнилось 28 лет.

Черышев поздравил коллегу с 28-летием Фото: СОЦСЕТИ

Черышев поздравил коллегу с 28-летиемФото: СОЦСЕТИ

Уроженец Нижнего Новгорода Черышев в своем Инстаграме выложил совместное с Фернандесом фото и подписал: «Да благословит и защитит тебя Бог». В честь дня рождения Денис «надел» на коллегу праздничный колпак, что придало фотографии озорства и милоты.

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Марио Фигейра Фернандес выступал за сборную России на ЧМ-2018
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Вообще сын главного тренера ФК «Нижний Новгород» любитель поздравлять близких и коллег на своей странице в Инстаграме. Например, в начале сентября он публично признался в любви и поздравил с днем рождения свою девушку Кристину Кобе, с которой они вместе уже несколько лет.

По случаю праздника футболист выложил совместное фото, где они счастливые катаются на гондоле по каналам Венеции. Снимок он подписал так: «С днем рождения, моя маленькая принцесса».

А несколькими неделями ранее Черышев прилюдно поздравил питерского футболиста Артема Дзюбу с 30-летием. Сделал он это в шуточной манере.

- С ДР Дзюбиньо, - написал Денис.

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