«Бои без правил»
Король ринга
В основе киноленты, чье оригинальное название носит более меланхоличный характер («Предрассветная молитва»), - подлинная история молодого британца Билли Мура. Боксер с непростым характером во время отдыха в Таиланде был арестован за хранение и употребление наркотиков и отправлен на три года в самую зловещую тюрьму. Выжить в этом мире животного азиатского насилия практически невозможно, но Билли употребляет всю свою твердолобость, чтобы посрамить тайцев в их жестокосердии. Он решает овладеть смертельным оружием - приемами муай-тай - и победить на местном чемпионате, а в процессе тренировок находит себе импровизированную вторую семью, которая поможет ему обрести желанные свободу и искупление. В роли отца главного героя этого костолом-шоу снялся повзрослевший и заматеревший Билли Мур, реальный протагонист этой истории. (18+)
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