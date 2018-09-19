СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-19T11:27:21+03:00

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Киноверсия мюзикла «Анна Каренина» - это уникальное сочетание традиционной съемки спектакля и подходов, применяемых при создании кинофильмов. При создании киноверсии была задействована лучшая кинотехника, существующая на сегодняшний день в мире и используемая при съемках художественных фильмов, что позволило добиться принципиально иной цветовой гаммы и четкости изображения. Это стало исключением из правил, ведь обычно при съемках спектаклей и концертов используются телевизионные камеры.

Екатерина Гусева, исполнительница роли Анны Карениной, признается: «Съемочный процесс мюзикла «Анна Каренина» стал для меня уникальным опытом! Как правило, во время съемок любого театрального действа камеры располагаются в зрительном зале. И потом, при просмотре, зритель воспринимает историю отстраненно, с позиции сидящего в зале смотрит видеоверсию спектакля. У нас же во время съемок камеры были не только в зале, а прямо на сцене - между нами, артистами! Это позволит зрителю оказаться внутри истории! В эпицентре происходящих событий! Заглянуть в глаза Анне Карениной. Увидеть в них отражение Вронского. Главный акцент был сделан именно на том, чтобы у всех была возможность пристальнее вглядеться, «нырнуть» во внутренний мир персонажей, увидеть, что с ними происходит во время тех или иных событий. Раньше такое было возможно только в кино». (12+)

В ролях: Екатерина Гусева, Сергей Ли, Наталия Быстрова, Александр Маракулин, Денис Дэмкив, Максим Заусалин, Андрей Александрин, Лика Рулла и другие.

Смотрите в кинотеатрах: «Синема Парк Фантастика», «Синема Парк Седьмое небо». Тел. 8-800-7-000-111

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