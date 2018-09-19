2018-09-19T11:27:21+03:00
Общество

«Анна Каренина»

Мюзикл (Россия) 12+
Эльвира ОСИПОВА
Поделиться:
Кадр киноверсии мюзикла.Кадр киноверсии мюзикла.
Изменить размер текста:

Киноверсия мюзикла «Анна Каренина» - это уникальное сочетание традиционной съемки спектакля и подходов, применяемых при создании кинофильмов. При создании киноверсии была задействована лучшая кинотехника, существующая на сегодняшний день в мире и используемая при съемках художественных фильмов, что позволило добиться принципиально иной цветовой гаммы и четкости изображения. Это стало исключением из правил, ведь обычно при съемках спектаклей и концертов используются телевизионные камеры.

Екатерина Гусева, исполнительница роли Анны Карениной, признается: «Съемочный процесс мюзикла «Анна Каренина» стал для меня уникальным опытом! Как правило, во время съемок любого театрального действа камеры располагаются в зрительном зале. И потом, при просмотре, зритель воспринимает историю отстраненно, с позиции сидящего в зале смотрит видеоверсию спектакля. У нас же во время съемок камеры были не только в зале, а прямо на сцене - между нами, артистами! Это позволит зрителю оказаться внутри истории! В эпицентре происходящих событий! Заглянуть в глаза Анне Карениной. Увидеть в них отражение Вронского. Главный акцент был сделан именно на том, чтобы у всех была возможность пристальнее вглядеться, «нырнуть» во внутренний мир персонажей, увидеть, что с ними происходит во время тех или иных событий. Раньше такое было возможно только в кино». (12+)

В ролях: Екатерина Гусева, Сергей Ли, Наталия Быстрова, Александр Маракулин, Денис Дэмкив, Максим Заусалин, Андрей Александрин, Лика Рулла и другие.

Смотрите в кинотеатрах: «Синема Парк Фантастика», «Синема Парк Седьмое небо». Тел. 8-800-7-000-111

www.cinemapark.ru

Реклама

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Семья из молдавского села победила в проекте «Кто бросит пить?», получила премию, а потом превратилась… в алкоголиков
Теперь участковый вместе с примарией села Пухой Яловенского района собирается готовить документы на лишение Иона и Светланы родительских прав [видео]
Новости 24
На Автозаводе сгорел огромный склад с картоном
В Кстовском районе нашли тело пропавшего в августе 57-летнего Льва Якушева
В Кстовском районе женщина за рулем впала в кому и протаранила две иномарки
В Нижнем Новгороде на месяц ограничили движение транспорта по двум улицам
Нижегородское «Торпедо» уступило «Ак Барсу» в матче КХЛ
В Нижнем Новгороде мастер по ремонту техники зарезал мужчину из-за телефона
Нижегородское «Торпедо» сыграет с казанским «Ак Барсом» 18 сентября
Производство продукции пищевой отрасли Нижегородской области выросло на 2,6 миллиарда рублей
19 сентября на Автозаводе освятят купола и кресты нового храма
Глеб Никитин: «Надо вовлекать старшее поколение в занятия спортом»
Ремонт дворовых территорий на Автозаводе завершен на 90%
Опасный светофор на проспекте Октября отремонтировали
В садах и школах Нижнего Новгорода начали включать отопление
Высокая пожароопасность лесов сохранится в Нижегородской области до 24 сентября
В селе Горбатовка появится спортивно-игровая площадка
Группа «МаслаРыбаКости» даст единственный концерт в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде за незаконную помощь иностранцам осудили этническую группировку