Владислав Атмахов: "Выборы губернаторов можно отменить"
Руководитель региональной фракции ЛДПР рассказал в проекте «Около Кремля» об итогах последней избирательной кампании
председатель комитета областного Законодательного собрания по экологии и природопользованию, руководитель региональной фракции ЛДПР Владислав АтмаховФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Как прошли выборы губернатора в Нижегородской области, и что ждет нижегородскую политику? Эти вопросы обсудили главный редактор «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде» Андрей Вовк и руководитель региональной фракции ЛДПР, председатель комитета областного Законодательного собрания по экологии и природопользованию Владислав Атмахов в программе «Около Кремля» на 92,8 FM.
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Владислав Атмахов: «Выборы губернаторов можно отменить»
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