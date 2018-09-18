Владислав Атмахов: «Выборы губернаторов можно отменить»

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-18T18:29:11+03:00

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Как прошли выборы губернатора в Нижегородской области, и что ждет нижегородскую политику? Эти вопросы обсудили главный редактор «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде» Андрей Вовк и руководитель региональной фракции ЛДПР, председатель комитета областного Законодательного собрания по экологии и природопользованию Владислав Атмахов в программе «Около Кремля» на 92,8 FM.

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