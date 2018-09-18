2018-09-18T22:12:07+03:00
Политика

Глеб Никитин принял участие во встрече Владимира Путина с вновь избранными главами регионов

Встреча состоялась в Москве 18 сентября 2018 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Глеб Никитин принял участие во встрече Владимира Путина с вновь избранными главами регионовГлеб Никитин принял участие во встрече Владимира Путина с вновь избранными главами регионовФото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин провел в Москве встречу с вновь избранными главами субъектов Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте kremlin.ru.

Владимир Путин поздравил всех участников встречи с победой на выборах и обратился к главам регионов с просьбой как можно быстрее включиться в работу.

- Цели, которые стоят перед нами, в полном смысле слова общенациональные, единые для всех политических сил, которые готовы и хотят трудиться на благо нашей страны, на благо России. Это увеличение продолжительности жизни и численности населения страны, снижение уровня бедности, рост реальных доходов граждан, - обратился Президент России к главам субъектов. – Ваша задача – услышать эти сигналы, которые люди передали власти, глубоко разобраться в существующих проблемах, ответить на запросы и ваших сторонников, и, что важно, граждан, которые поддержали других кандидатов.

Среди участников встречи был и глава Нижегородской области Глеб Никитин.

- Основная задача, поставленная на встрече перед главами регионов – соблюдать в работе принцип открытости, как можно больше общаясь с людьми, и я с этим полностью согласен. В последнее время я много встречался с жителями районов Нижегородской области и каждый раз получал много полезной информации о ситуации на местах. Уникальным опытом командной работы стало обсуждение и формирование Стратегии развития региона. Я убедился, сколь неравнодушные люди живут в Нижегородской области и сделаю все, чтобы сохранить этот настрой. Также будем выполнять установку, данную Президентом, по реализации открытой и конкурентной кадровой политики, - отметил Глеб Никитин.

Встреча с избранными главами регионов.В Кремле Владимир Путин встретился с избранными главами субъектов Российской Федерации.

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