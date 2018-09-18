СЕГОДНЯ 19:30 2018-09-18T18:38:05+03:00

Главное за сутки 18 сентября: исчезновение 16-летней нижегородки, запрет парковки на Ильинке и ремонт потолка на станции «Стрелка» Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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В сквере 1905 года в Нижнем Новгороде массово спиливают деревья

Благоустройство одного из центральных парков Нижнего Новгорода началось со скандала. Нижегородцы уже во всю бьют тревогу – уничтожают сквер 1905 года. Жители города обеспокоены тем, что там идет массовая вырубка деревьев.

- Такое ощущение, что спиливают все подряд, - возмущена Галина Краснова. – Да, говорят, что только аварийные, сухие деревья. Но неужели в сквере их было настолько много? Выглядели эти деревья вполне нормально. Если дело и дальше так пойдет, то от сквера останется одно название (подробнее).

Погибший в Черногории альпинист оказался нижегородцем

На севере Черногории во время похода в горы погиб нижегородец Антон Верховский. Несчастный случай произошел 17 сентября на горном массиве Дурмитор в районе Увита Греда. Спасатели получили сигнал о помощи от группы альпинистов около 19.50 по местному времени или в 20.50 по московскому времени (подробнее).

Парковку на улице Ильинской в Нижнем Новгороде могут запретить

Улица Ильинского не только одна из самых красивых, но и одна из самых загруженных улиц Нижнего Новгорода. А из-за припаркованных автомобилей, которые выстраиваются с обеих сторон Ильинки, образуются пробки, в которых стоит не только личный автотранспорт, но и все трамваи. А они, на минуточку, здесь единственный вид общественного транспорта. Первый заместитель генерального директора МП «Нижегородэлектротранс» Владимир Котов предложил кардинальное решение проблемы – запретить парковку на Ильинской (подробнее).

«Она оставила флешку с видеообращением»: Появились новые подробности исчезновения 16-летней Александры Кузнецовой

Нижегородские следователи расследуют уголовное дело по факту бесследного исчезновения 16-летней девушки. Она пропала 13 августа 2018 года. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство». Согласно информации, девушка оставила флеш-карту с видеообращением, в котором сообщила, что причиной ухода из дома являются постоянные конфликты родителей (подробнее).

Осыпающийся потолок на станции «Стрелка» отремонтируют в течение десяти дней

Новая, открытая всего три месяца назад станция «Стрелка» в нижнем Новгороде требует первого ремонта – там начал осыпаться потолок. Фотографии плафона, наполненного кусками штукатурки, появились в социальной сети «ВКонтакте». Впрочем, после постоянно «плывущей» брусчатки и регулярно проваливающегося асфальта горожане даже не удивились неприятным сюрпризам со «Стрелкой» (подробнее).