2018-09-18T17:46:25+03:00
Конкурсы и тесты

Выбери победителя конкурса на звание «Мистер Нижний Новгород - 2018»

На сайте «Комсомольской правды - Нижний Новгород» началось интернет-голосование
Ольга АЛЕКСЕЕВААнастасия НАЗАРОВА
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Выбери победителя конкурса на звание «Мистер Нижний Новгород - 2018». Фото: предоставлено организаторамиВыбери победителя конкурса на звание «Мистер Нижний Новгород - 2018». Фото: предоставлено организаторами
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Проект «Мистер Нижний Новгород» - уникальное событие городского масштаба! Это шоу, в котором участвуют лучшие мужчины приволжской столицы. Финалисты изо всех сил демонстрируют, что именно они успешны, умны и достойны участия в соревновании за звание «Мистер Нижний Новгород».

Как и в предыдущие годы, кастинг проходили ребята в возрасте от 18 до 30 лет, уверенные в себе и готовые покорить сердца жюри, зрителей и всего города.

По итогам конкурсного отбора в финал вышли пятнадцать парней. А имя лучшего мы узнаем на заключительном шоу, которое состоится в ноябре.

Голосование завершится накануне финала конкурса, а молодой человек, набравший наибольшее количество голосов, получит приз от редакции «Комсомольской правды - Нижний Новгород». Награждение состоится в рамках заключительного шоу.

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