Улица Горького в Нижнем Новгороде выглядит, как после бомбежки
В Нижнем Новгороде активно занялись благоустройством. Однако в основном это касается главных улиц и туристических мест. Но стоит отойти немного в сторону – и вот она обратная сторона потемкинской деревни: разруха и грязь. Одной из таких «обратных сторон» стали тротуар на улице Горького возле дома № 274 и лестница, которая ведет вниз от площади Сенной.
Улица Горького в Нижнем Новгороде выглядит, как после бомбежкиФото: СОЦСЕТИ
- Что видим? Убитый тротуар, торчащие трубы, кривую косую допотопную лестницу и грязь, - написала в социальной сети Ирма Кауфман. - Лестница это вообще отдельная тема. Обойти ее можно только по проезжей части. Не знаю, как там мамы с колясками ходят, а про инвалидов уж вообще молчу. Зимой по ней спускаться куда страшнее, ибо ступеньки покрываются льдом.
- Можно еще подняться по крутому земляному склону, испачкав боты и рискуя упасть, - шутливо добавила Рина Козлова.
- А у лестницы вообще какая-то свалка навалена. Жесть! – добавила Олеся Кочеткова.
- А с коляской вообще летать надо научиться, - возмутилась Ольга Салмина.
Улица Горького в Нижнем Новгороде выглядит, как после бомбежкиФото: СОЦСЕТИ
Однако в администрации Нижнего Новгорода о проблеме знают и уверяют, что ремонт лестницы и тротуара запланирован в 2019 году.
Так что в этом году после дождей и первых морозов туда лучше даже не подходить.