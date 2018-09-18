2018-09-18T16:10:59+03:00
Общество

Улица Горького в Нижнем Новгороде выглядит, как после бомбежки

Тротуар и лестница к площади Сенной разбиты настолько, что по ним уже нельзя ходить
Юлия ДАНЧЕНКО
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Улица Горького в Нижнем Новгороде выглядит, как после бомбежкиУлица Горького в Нижнем Новгороде выглядит, как после бомбежкиФото: СОЦСЕТИ
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В Нижнем Новгороде активно занялись благоустройством. Однако в основном это касается главных улиц и туристических мест. Но стоит отойти немного в сторону – и вот она обратная сторона потемкинской деревни: разруха и грязь. Одной из таких «обратных сторон» стали тротуар на улице Горького возле дома № 274 и лестница, которая ведет вниз от площади Сенной.

Улица Горького в Нижнем Новгороде выглядит, как после бомбежки Фото: СОЦСЕТИ

Улица Горького в Нижнем Новгороде выглядит, как после бомбежкиФото: СОЦСЕТИ

- Что видим? Убитый тротуар, торчащие трубы, кривую косую допотопную лестницу и грязь, - написала в социальной сети Ирма Кауфман. - Лестница это вообще отдельная тема. Обойти ее можно только по проезжей части. Не знаю, как там мамы с колясками ходят, а про инвалидов уж вообще молчу. Зимой по ней спускаться куда страшнее, ибо ступеньки покрываются льдом.

- Можно еще подняться по крутому земляному склону, испачкав боты и рискуя упасть, - шутливо добавила Рина Козлова.

- А у лестницы вообще какая-то свалка навалена. Жесть! – добавила Олеся Кочеткова.

- А с коляской вообще летать надо научиться, - возмутилась Ольга Салмина.

Улица Горького в Нижнем Новгороде выглядит, как после бомбежки Фото: СОЦСЕТИ

Улица Горького в Нижнем Новгороде выглядит, как после бомбежкиФото: СОЦСЕТИ

Однако в администрации Нижнего Новгорода о проблеме знают и уверяют, что ремонт лестницы и тротуара запланирован в 2019 году.

Так что в этом году после дождей и первых морозов туда лучше даже не подходить.

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