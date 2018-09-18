Осыпающийся потолок на станции «Стрелка» отремонтируют в течение десяти дней

СЕГОДНЯ 15:40 2018-09-18T15:51:15+03:00

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Новая, открытая всего три месяца назад станция «Стрелка» в нижнем Новгороде требует первого ремонта – там начал осыпаться потолок. Фотографии плафона, наполненного кусками штукатурки, появились в социальной сети «ВКонтакте». Впрочем, после постоянно «плывущей» брусчатки и регулярно проваливающегося асфальта горожане даже не удивились неприятным сюрпризам со «Стрелкой».

- Действительно, 14 сентября 2018 года около 17:30 произошло обрушение части штукатурки с потолка на платформе станции метро «Стрелка». Причины инцидента выясняются, - подтвердили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в МП «Нижегородское метро». – Последствия произошедшего будут устранены в течение десяти дней по гарантии за счет средств подрядчика.

Напомним, ранее сообщалось, что время работы станции метро "Стрелки" временно сокращается - по вечерам она работает только до 22:00.