2018-09-18T15:51:15+03:00
Общество

Осыпающийся потолок на станции «Стрелка» отремонтируют в течение десяти дней

Напомним, обрушение части штукатурки с потолка произошло 14 сентября 2018 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Осыпающийся потолок на станции «Стрелка» отремонтируют в течение десяти днейОсыпающийся потолок на станции «Стрелка» отремонтируют в течение десяти днейФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Новая, открытая всего три месяца назад станция «Стрелка» в нижнем Новгороде требует первого ремонта – там начал осыпаться потолок. Фотографии плафона, наполненного кусками штукатурки, появились в социальной сети «ВКонтакте». Впрочем, после постоянно «плывущей» брусчатки и регулярно проваливающегося асфальта горожане даже не удивились неприятным сюрпризам со «Стрелкой».

- Действительно, 14 сентября 2018 года около 17:30 произошло обрушение части штукатурки с потолка на платформе станции метро «Стрелка». Причины инцидента выясняются, - подтвердили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в МП «Нижегородское метро». – Последствия произошедшего будут устранены в течение десяти дней по гарантии за счет средств подрядчика.

Напомним, ранее сообщалось, что время работы станции метро "Стрелки" временно сокращается - по вечерам она работает только до 22:00.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Нижнем Новгороде мастер по ремонту техники зарезал мужчину из-за телефона
Нижегородское «Торпедо» сыграет с казанским «Ак Барсом» 18 сентября
Производство продукции пищевой отрасли Нижегородской области выросло на 2,6 миллиарда рублей
19 сентября на Автозаводе освятят купола и кресты нового храма
Глеб Никитин: «Надо вовлекать старшее поколение в занятия спортом»
Ремонт дворовых территорий на Автозаводе завершен на 90%
Опасный светофор на проспекте Октября отремонтировали
В садах и школах Нижнего Новгорода начали включать отопление
Высокая пожароопасность лесов сохранится в Нижегородской области до 24 сентября
В селе Горбатовка появится спортивно-игровая площадка
Группа «МаслаРыбаКости» даст единственный концерт в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде за незаконную помощь иностранцам осудили этническую группировку