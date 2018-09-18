2018-09-18T11:24:55+03:00
Звезды

«Где-то на даче такая кофта валяется»: поклонники вынесли Наталье Водяновой модный приговор

Топ-модель приняла участие в показе британского дома моды Burberry [фото, видео]
Анна МИГАЛОВА
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Вместе с Водяновой по подиуму прошлись топ-модели Ирина Шейк и Мариякарла БосконоВместе с Водяновой по подиуму прошлись топ-модели Ирина Шейк и Мариякарла БосконоФото: СОЦСЕТИ
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Всемирно известную модель Наталью Водянову частенько приглашают на модные показы в качестве модели. Вот и в понедельник, 17 сентября, она стала украшением шоу креативного директора британского дома Burberry Риккардо Тиши в Лондоне. Компанию нижегородской Золушке составили две другие знаменитости в мире моды - Ирина Шейк и Мариякарла Босконо.

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#BurberryShow
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Правда, наряд, в котором дефилировала многодетная мама, вызвал бурную реакцию у ее подписчиков в Инстаграме. Модный лук, что называется, не зашел. Критики возмутились, как можно было надеть на себя сразу несколько трендов!

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My bestie and the man of the day @iosonomariacarlaboscono @riccardotisci17
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- Почему сейчас в моде дисгармония? - поинтересовался konstantin_aslamov.

- Одной мне кажется, что юбка с кофтой не сочетаются? Я понимаю, что это «Барберри», там лучше меня все знают, но ведь не сочетаются! - возмутилась arefievakristina.

- Где-то на даче такая кофта валяется, - поделилась elenaizykeeva.

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С Ириной Шейк
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Причем многие отмечали, что сама Наталья хороша как всегда. И макияж красивый, и сама стройная, излучающая свет. Но наряд… Подписчики в выражениях не стеснялись.

- Леопард снова в моде? Можно свое старье доставать? - спросила renata18388.

- Надень мы такой наряд, нас бы обозвали тысячу раз. Безвкусица. Оделась как черте что! – прокомментировала lucky_kyz.

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So proud to be part of this historic day my love @riccardotisci17 17.09.2018
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- Есть тренды, например, горох, животные принты, клетка… Но мне тоже непонятно, зачем на одного человека все модное надевать за раз. Тогда надо было добавить шляпу в клетку. А вещи классные, - считает evgenia_gri.

- Такое впечатление, что создатель данного лука был в нашей провинции, - высказалась inna__bobreshova.

Примечательно, что сама модель пока отмалчивается, хотя обычно отвечает на выпады своих подписчиков.

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