Денис Москвин: «”Единая Россия” по-прежнему пользуется доверием населения в Нижегородской области»

СЕГОДНЯ 10:30 2018-09-18T10:50:39+03:00

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В Единый день голосования 9 сентября в Нижегородской области выбирали не только губернатора. Кроме того, прошли довыборы в Госдуму, Заксобрание, гордуму и органы местного самоуправления. Большинство мандатов получили предстаивтели партии «Единая Россия». Депутат Государственной Думы и секретарь НРО «Единой России» Денис Москвин в программе «Герои Волги» оценил итоги Единого дня голосования и рассказал о лоббистской работе в федеральном парламенте.

- Вы уже два года представляете Нижегородскую область в нижней палате федерального парламента. Чего удалось добиться за это время, и каковы ваши дальнейшие рабочие планы?

- Могу сказать, что эти два года были очень содержательными — они принесли много вызовов и много вопросов. Был проработан большой пласт законотворческой деятельности: это вопросы, которые касаются всех без исключения граждан нашего региона — бюджетные процессы, благоустройство территорий. Напомню, что фракция «Единой России» выступила с инициативой о том, чтобы выделить из федерального бюджета очень серьезные суммы на благоустройство в регионах — в частности, речь идет о малых городах. Нижегородская область в 2018 году получит на реализацию этой программы порядка 1,2 млрд руб., что превышает сумму, выделенную годом ранее. Разумеется, эта работа планомерно продолжится и в следующем году.

Выбор общественных пространств, которые вошли в программу благоустройства, нижегородцы, как вы помните, сделали 18 марта. В голосовании приняли участие порядка полумиллиона жителей региона, и уже сейчас, к концу строительного сезона, можно подводить первые итоги работы. Сдается очень большое количество благоустроенных парков, скверов, дворовых пространств на территории всей Нижегородской области.

- Насколько я понимаю, вы лично осмотрели многие из этих объектов? Где, по вашему личному мнению, удалось добиться наилучших результатов?

- Я бы отметил несколько объектов на территории городского округа Первомайск — там получился по-настоящему красивый благоустроенный комплекс, который включает в себя и парковые зоны, и спортивные зоны, и детские площадки. В Арзамасе, на мой взгляд, неплохо выполнено благоустройство сквера, в Дальнем Константиново проделана хорошая работа. Все не перечислишь, а такой город, как Нижний Новгород, на мой взгляд, вообще нуждается в особом подходе и в отдельной программе благоустройства. Сейчас работы, как известно, ведутся в каждом районе областного центра — мне ближе всего, конечно, парк «Дубки» в Ленинском районе.

- Кое-что там уже успели сделать.

- Да, хотя программа по благоустройству парка рассчитана на три года. Мы предполагаем, что общая сумма вложений в этот проект составит около 200 миллионов руб. В этом году выполнено работ на 40 миллионов рублей, и до 1 октября они будут завершены. Тех нижегородцев, кто давно там не был, я приглашаю прийти и оценить изменения. При этом, повторюсь, в каждом районе сделано что-то свое. Государство поставило задачу развития общественных пространств: об этом говорил президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию, и, конечно, эта работа не ограничится теми объектами, которые приводятся в порядок сейчас.

- Вы упомянули слова «бюджетные процессы», которые, как мне кажется, большинству рядовых граждан малопонятны. Их интересует конкретный результат — то, что они получат в результате этих процессов. Тем более, что в последнее время ситуация с бюджетами всех уровней не самая простая — денег на все не хватает. Вместе с тем, вы активно лоббируете интересы региона, пытаясь достать средства у федерации. Можете сказать, какие конкретно суммы и на что вам удалось привлечь?

- Прежде всего должен сказать, что депутаты, которые избирались в Госдуму от «Единой России», принимают решения консолидировано. В рамках наших партийных форумов и съездов мы вырабатываем единую позицию по ключевым вопросам и выходим на федеральное правительство с четким и взвешенным собственным мнением. Оно, разумеется, формируется исходя из тех задач, которые ставят перед нами наши избиратели, но мне кажется некорректным говорить о некой «ведомости», где напротив фамилии каждого депутата стоит сумма привлеченных им средств.

- Тогда расскажите о достижениях «Единой России» в целом.

- Сумму, привлеченную в Нижегородскую область по программе благоустройства, я назвал. Помимо этого, есть еще ряд программ, которые реализует партия в нашем регионе — они тесно связаны со строительством новых и ремонтом старых школ, домов культуры и так далее. Всего таких программ порядка 14, финансирование, я считаю, очень солидное — более 2 млрд руб.

- Какие планы на 2019 год?

- Проект бюджета на следующий год сейчас находится на стадии обсуждения. Конец сентября-начало октября — традиционное время дискуссий. Вместе с тем могу сказать, что, разумеется, мы будем добиваться увеличения объемов финансирования по сравнению с 2018 годом.

- В начале сентября в Нижегородской области состоялись выборы глав региона, по результатам которых губернатором был избран кандидат от «Единой России» Глеб Никитин. На общероссийском фоне — а в некоторых субъектах, как известно, проводятся вторые туры — ваша партия показала, как мне кажется, достойный результат. Насколько тяжело вам, как секретарю регионального отделения «ЕР», далась избирательная кампания? Какие были сложности, и что в итоге повлияло на результат?

- Напомню, что победу одержал не только наш кандидат в губернаторы, но и представители НРО «Единой России» на довыборах в Госдуму и областное заксобрание. Кроме того, мы взяли 65 из 82 мандатов в муниципальных органах законодательной власти. Думаю, комментировать причины, по которым большинство нижегородцев поддержали Глеба Никитина, будет излишне. Хочу лишь выразить жителям региона благодарность за масштабную поддержку, которая ощущалась уже на этапе ведения избирательной кампании. Население области выбрало руководителя правительства на ближайшие пять лет, и мы, безусловно, осознаем ответственность, которая на нас лежит. Довыборы в Государственную Думу традиционно были очень напряженными и конкурентными, и не менее серьезная борьба велась за вакантные мандаты в областном заксобрании и нижегородской гордуме. По моей оценке, отрыв, с которым победили наши кандидаты, говорит о зрелости партийной организации и о том, что она пользуется доверием населения.

- Параллельно с выборами шло голосование за Стратегию развития региона, в котором вы также принимали активное участие. Очень много говорилось о том, что это за документ и зачем он нужен, проводились общественные обсуждения и встречи с коллективами предприятий. В итоге, как мы помним, в голосовании приняли участие полмиллиона жителей региона, из которых почти 95% выступили в поддержку Стратегии. Однако для тех, кто не пришел участки, я хочу попросить вас рассказать, зачем нужно было ее принимать, и что это означает для населения области.

- Действительно, была проделанная колоссальная работа во всех районах Нижегородской области, в которой принимал участие весь депутатский корпус «Единой России». На вопрос о том, что такое Стратегия, коротко я бы ответил так: это фундаментальный документ, который является «дорожной картой» развития региона, у которого есть четкие временные, качественные и количественные показатели.

На моей памяти было много различных программ, которые носили эдакий «экспертно-рекомендательный» характер из серии «было бы неплохо, если...». Отличие нынешнего документа от них состоит в подходе к его разработке: я напомню, что его основа была написана с участием экспертов из федеральных министерств и ведомств, представителей госкорпораций, экономистов и технологов и так далее, после чего он был наполнен конкретным содержанием уже на этапе общественных обсуждений. Это позволяет называть Стратегию если не исчерпывающей, то, по крайней мере, отвечающей большей части запросов общества. Безусловно, это «живой» документ, и в него со временем будут вноситься корректировки, но, по крайней мере, у региона появился четко выстроенный план развития.

- Одна из главных проблем, с которой сопряжена реализация подобных масштабных программ — это финансирование: денег всегда требуется больше, чем есть. Сколько процентов из того, что написано в Стратегии, на ваш взгляд, реально выполнить в ближайшую губернаторскую «пятилетку»?

- Мне кажется, что этот документ отвечает на главный вопрос — вопрос приоритетов. Безусловно, количество проблем всегда превышает объем имеющихся на их решение ресурсов, поэтому задача власти состоит в том, чтобы определить последовательность действий и, самое главное, согласовать ее с общественностью. В качестве примера можно привести проекты благоустройства, о которых мы говорили. Запущенных парков и скверов очень много: население выбрало территории, которые нуждаются в обновлении в первую очередь, а затем власть привела их в порядок. Со Стратегией то же самое: жители поставили во главу угла конкретные проекты, а наша задача — найти необходимое финансирование изо всех возможных источников, чтобы реализовать их. Судя по тому, как шло обсуждение документа в районах, можно уверенно сказать что его итоговый вариант отражает консолидированную позицию большинства. Об этом же говорят и результаты голосования, и сейчас мы имеем те KPI, которых правительство Нижегородской области должно достичь.