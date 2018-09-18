СЕГОДНЯ 09:35 2018-09-18T09:58:09+03:00

В нижегородской больнице скончалась пострадавшая при взрыве на заводе имени Свердлова Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Вчера в Университетской клинике Приволжского исследовательского медицинского университета скончалась Елена Мамохина. Женщина получила сильные ожоги 80% тела при взрыве на заводе имени Свердлова в Дзержинске 31 августа. Эту информацию «Комсомольской правде» подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

У нижегородки остался шестилетний сын.

Напомним, 31 августа в 9:55 в одном из заводских цехов прогремел взрыв, после которого начался пожар. Его удалось потушить только в 13:15. Как пояснил позднее главный инженер завода Михаил Лебедев, взрыв произошел при перегрузке противопехотных фугасных мин из старых ящиков в новые.

Изначально сообщалось о троих погибших. Через несколько дней под завалами нашли тела еще двоих работников предприятия.

1 сентября в Нижегородской области был объявлен трехдневный траур по погибшим, а глава региона Глеб Никитин пообещал оказать помощь семьям всех погибших и пострадавших во время взрыва. Соответствующее поручение было дано региональному министерству социальной политики и руководству Дзержинска.

В причинах взрыва сейчас разбираются следователи.

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