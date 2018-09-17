Картина дня: благоустройство Щелоковского хутора, детский травматизм на дорогах и прогноз погоды на неделю
На территории Щелоковского хутора вовсю идут работы по благоустройству. Но не все так радужно, о чем рассказал руководитель экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов.
Печальная статистика: с началом учебного года участились случаи детского травматизма на нижегородских дорогах. О причинах и правилах поведения детей и взрослых на дороге - старший инспектор Управления ГИБДД России по Нижегородской области Алексей Еремеев.
И самый точный прогноз погоды на неделю от начальника отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольги Мокеевой.
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Картина дня: благоустройство Щелоковского хутора, детский травматизм на дорогах и прогноз погоды на неделю