Картина дня: благоустройство Щелоковского хутора, детский травматизм на дорогах и прогноз погоды на неделю

17 Сент. 10:00 2018-09-17T18:42:40+03:00

Картина дня в Нижнем Новгороде: благоустройство Щелоковского хутора, детский травматизм на дорогах и прогноз погоды на неделю Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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На территории Щелоковского хутора вовсю идут работы по благоустройству. Но не все так радужно, о чем рассказал руководитель экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов.

Печальная статистика: с началом учебного года участились случаи детского травматизма на нижегородских дорогах. О причинах и правилах поведения детей и взрослых на дороге - старший инспектор Управления ГИБДД России по Нижегородской области Алексей Еремеев.

И самый точный прогноз погоды на неделю от начальника отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольги Мокеевой.

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