2018-09-17T18:42:40+03:00
Картина дня - Нижний Новгород

Картина дня: благоустройство Щелоковского хутора, детский травматизм на дорогах и прогноз погоды на неделю

Самые значимые новости Нижнего Новгорода и региона с актуальными комментариями на 92,8 FM
Алексей КАЗАКОВЦЕВ
Поделиться:
Картина дня в Нижнем Новгороде: благоустройство Щелоковского хутора, детский травматизм на дорогах и прогноз погоды на неделюКартина дня в Нижнем Новгороде: благоустройство Щелоковского хутора, детский травматизм на дорогах и прогноз погоды на неделюФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

На территории Щелоковского хутора вовсю идут работы по благоустройству. Но не все так радужно, о чем рассказал руководитель экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов.

Печальная статистика: с началом учебного года участились случаи детского травматизма на нижегородских дорогах. О причинах и правилах поведения детей и взрослых на дороге - старший инспектор Управления ГИБДД России по Нижегородской области Алексей Еремеев.

И самый точный прогноз погоды на неделю от начальника отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольги Мокеевой.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

Картина дня: благоустройство Щелоковского хутора, детский травматизм на дорогах и прогноз погоды на неделю

00:00
00:00
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 831-278-50-15+7-906-358-85-50
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Жители написали более 4,5 тысяч заявок в информационную систему «Наш Нижний»
18 сентября в Нижегородской области стартуют «Болдинские чтения»
Анатолий Бондар претендует на должность председателя кассационного суда
Глеб Никитин: «Решение экологических проблем невозможно без участия граждан»
ХК «Торпедо» обыграл «Сибирь» со счетом 3:2
На Автозаводе пройдет День открытых дверей в центре культуры и досуга «Молодежный»
Капремонт канализационного коллектора на Тонкинской завершен на 50%
В Сергаче пропал 83-летний Владимир Телегин
Нижегородский депутат получил условный срок за мошенничество в крупном размере
Движение транспорта по улице Литвинова ограничено до 22 сентября
По берегу ручья на Щелоковском хуторе выложат более 400 тонн декоративного камня
Глеб Никитин открыл новый общественный центр в селе Хирино
Нижегородские автобусы планируют оснастить датчиками расхода топлива
100 новых автобусов большой вместимости закупят в Нижнем Новгороде в 2019 году
Суд закрыл нижегородское кафе «Сказочный Восток» из-за антисанитарии
На пожаре в дачном домике под Семеновом погиб пенсионер