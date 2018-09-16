2018-09-16T20:34:35+03:00
Общество

Лавку-надгробие солисту группы Linkin Park установили фанаты в Нижнем Новгороде

Странный арт-объект уже вызвал недоумение нижегородцев
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Лавку-надгробие солисту группы Linkin Park установили фанаты на набережной Федоровского. ФОТО: Дима ЧетыреЛавку-надгробие солисту группы Linkin Park установили фанаты на набережной Федоровского. ФОТО: Дима Четыре
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Выйдя сегодня утром на свое излюбленное место - прогулок набережную Федоровского - нижегородцы обнаружили странный арт-объект: надгробие – не надгробие, лавочка – не лавочка.

- Гулял по набережной с собакой и обнаружил такую штуку, которая вызывает у меня кучу вопросов. Главный – что ты такое? – с возмущением поделился своими впечатлениями в социальной сети нижегородец Дима Четыре. - Это некая плита, которая установлена в память о вокалисте Linkin Park, который погиб в прошлом году. И я не понимаю, какая функция у этого сооружения. То ли это столик на кладбище - тогда почему такой низкий? Либо лавочка с могильной плитой. Тогда получается, люди должны сидеть на портрете рок-звезды. Я понимаю, что этих людей очень тронула смерть этого человека, но нельзя же каждый раз, когда кто-нибудь умирает, устанавливать могильную плиту в общественных пространствах, которые с этими людьми никак не связаны. Это же не кладбище!

Нижегородцы до сих пор не могут определиться, что это - надгробие или лавочка. ФОТО: Дима Четыре

Нижегородцы до сих пор не могут определиться, что это - надгробие или лавочка. ФОТО: Дима Четыре

Кто установил эту лавку-надгробие, пока непонятно. Ясно только, что это были нижегородские фанаты певца.

- В память о вокалисте Linkin Park Честере Беннингтоне от нижегородских фанатов, - гласит надпись на могильной плите-лавочке.

Было ли получено согласие администрации Нижнего Новгорода на столь странное украшение одной из главных городских набережных, тоже пока непонятно.

Напомним, певец Честер Беннингтон покончил с собой 20 июля 2017 года в своей резиденции в Лос-Анджелесе. Смерть артиста тогда глубоко потрясла всех его поклонников.

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