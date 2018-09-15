2018-09-15T20:00:11+03:00
Общество

На станции метро «Стрелка» осыпается штукатурка

В одном из плафонов заметны большие куски, упавшие с потолка
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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На станции метро «Стрелка» осыпается штукатуркаНа станции метро «Стрелка» осыпается штукатуркаФото: СОЦСЕТИ
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На новенькой станции метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде начал осыпаться потолок. Фотографии плафона, наполненного штукатуркой, выложила в социальной сети «ВКонтакте» нижегородка Валентина Крюкова. Территория вокруг плафонов огорожена красно-белой лентой, чтобы пассажиры не подходили в опасное место.

Нижегородцы происходящему даже не удивляются – после регулярно «плывущей» брусчатки и проваливающегося асфальта горожане готовы к любым неожиданностям, связанным со строившимися в спешке объектами к чемпионату мира 2018.

- Это же только на время проведения ЧМ делалось, а с него уже два месяца прошло, - прокомментировал пост Валентины нижегородец Александр Монтуров.

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» направила запросы с просьбой прокомментировать данную ситуацию.

Напомним, ранее сообщалось, что время работы станции метро "Стрелки" временно сокращается - по вечерам она работает только до 22:00.

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