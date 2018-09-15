Резкое похолодание ожидает нижегородцев на следующей неделе

СЕГОДНЯ 17:05 2018-09-15T15:07:41+03:00

Уже в понедельник дневная температура опустится до +15 градусов и зарядят дожди

Изменить размер текста: A A

Осень все-таки намерена вступить в свои права – уже на грядущей неделе нижегородцев ожидает резкое похолодание. Об этом свидетельствуют данные портала погоды Gismeteo.ru.

Так, уже в понедельник, 17 сентября, дневная температура воздуха опустится до +15 градусов Цельсия, а из затянутого тучами неба то и дело будет лить дождь. Во вторник облачная погода сохранится, но осадки маловероятны. Столбики термометров будут показывать не более 16 градусов тепла.

К среде, 19 сентября, небо начнет проясняться. Но теплее все равно не станет – дневная температура воздуха составит +14 градусов, а ночная +5…+7 градусов. В четверг потеплеет до +17, а в пятницу, 21 сентября, нижегородцев ожидает ясная погода и тепло до +18 градусов.

Зато следующие выходные, по прогнозам синоптиков, выдадутся на славу – небо будет безоблачным, а столбики термометров поднимутся до +20…+21 градуса Цельсия.