«Хорошая погодка в Нижнем Новгороде!»: Рома Зверь прогулялся по Большой Покровской

СЕГОДНЯ 15:50 2018-09-15T14:42:32+03:00

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Лидер группы «Звери» Роман Билык, приехав на гастроли в Нижний Новгород, не упустил случая в очередной раз прогуляться по главной улице города – Большой Покровской. Видео с прогулки певец выложил в Stories в социальной сети Instagram в пятницу, 14 сентября.

- Хорошая погодка в Нижнем Новгороде! Вечером встречаемся, друзья, - обратился Роман к своим подписчикам.

В Instagram Ромы Зверя попала также Веселая коза с Покровки. Но, как и в прошлые приезды, особенное удовольствие певцу доставила прогулка по закоулкам в центре города. Тогда Роман собрал целую коллекцию фотографий деревянной нижегородской архитектуры. И в этот раз не смог пройти мимо деревянного домика с меловой доской, на которой было написано «Что такое осень?».

«Хорошая погодка в Нижнем Новгороде!»: Рома Зверь прогулялся по Большой ПокровскойФото: СОЦСЕТИ

Концерт группы «Звери» прошел вечером в клубе Milo Concert Hall. Музыканты познакомили нижегородцев со своей новой программой «Друзья по палате», но главное – исполнили все самые любимые, проверенные временем, композиции.