ООО «АПКБ» отмечает пятилетний юбилей

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-15T13:21:36+03:00

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Дочернему предприятию АО «АПЗ» - ООО «Арзамасское приборостроительное конструкторское бюро» - исполнилось пять лет. Коллектив предприятия подвел предварительные финансовые, научно-технические и производственные итоги первой пятилетки.

Направлений несколько – путь один

В настоящее время в АПКБ – три конструкторских бюро и лаборатория цифровых систем. КБ под руководством Владимира Сухорукова занимается приводами для целого ряда аппаратов – от истребителей до подводных изделий. КБ, возглавляемое Владимиром Пименовым – беспилотной летательной техникой, робототехникой, автоматизированными стойками контроля аппаратуры и разработками в СВЧ-технике. Еще одно КБ под руководством Василия Румянцева ведет разработки в области гироскопии, систем гиростабилизации и акселерометров.

«Сухой», «Иркут» и все-все-все

За пять лет АПКБ успело поработать с несколькими партнерами и контрагентами. В первые годы бюро много работало с Нижегородским НИИ радиотехники – была полностью реализована двухлетняя программа по изготовлению блоков для радиолокационных систем. Затем появился заказ от «ОКБ Сухого» на разработку электромеханического привода рулевой поверхности элерона самолета ПАК ФА Т-50. Нир была выполнена на основе роликовинтовой пары, и такой вариант в «ОКБ Сухого» был применен впервые как замена гидропривода.

Сейчас электромеханический привод производства АКПБ проходит натуральные испытания, привязанные к реальным условиям и алгоритмам полета боевого самолета на базе Центрального аэрогидродинамического института города Жуковского. Это помогло АПКБ предложить заказчику проекты по механизации систем управления в воздушных судах «Суперджет» и МС-21 (корпорация «Иркут»).

В сфере строения летательной техники АПКБ сотрудничает с предприятиями Концерна ВКО «Алмаз-Антей». Совсем недавно Концерн «Калашников» предложил предприятию разработку блока рулевых приводов для перспективного изделия сверхмалого калибра. Развиваются деловые отношения с госкорпорацией «Росатом». В этом году завершатся работы по договору с Российским федеральным ядерным центром ВНИИЭФ Сарова на разработку автоматизированной стойки измерения параметров спецобъектов. В интересах НИИ измерительных систем им. Седакова АПКБ планирует с 2019 года включиться в ОКР по разработке гиростабилизатора для летательного аппарата – работа многолетняя и серьезнейшая.

КОМПЕТЕНТНО

Владимир Евсеев, директор ООО «АПКБ»:

- В течение этих пяти лет, конечно, главную помощь нам оказывало АО «АПЗ», поскольку направления деятельности АПКБ определялись решениями НТС завода в рамках генплана разработок новой техники. Мы создавали новые изделия для предприятия, параллельно налаживали контакты для выполнения заказов, имеющих перспективу для АПКБ. Все наработанное нами за эти годы дошло до изготовления, реализации «в железе», во многом благодаря такой тесной связи с заводом и его специалистами. Личную поддержку деятельности АПКБ оказывают генеральный директор АПЗ Олег Лавричев и технический директор Виктор Сивов.