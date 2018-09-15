2018-09-15T11:44:45+03:00
Общество

Сотрудники АПЗ посоревновались в легкоатлетической эстафете

Победителем стала команда цеха №50
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Сотрудники АПЗ посоревновались в легкоатлетической эстафете. Фото: предоставлено пресс-службой АПЗСотрудники АПЗ посоревновались в легкоатлетической эстафете. Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Седьмой этап IV Спартакиады Арзамасского приборостроительного завода, посвященной 100-летию Павла Пландина, завершился в Арзамасе. Участники соревновались в легкоатлетической эстафете. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

На беговых дорожках стадиона «Знамя» встретились восемь команд из цехов №№37, 42, 29, 50, 51, 53 и 64, а также из отдела главного конструктора по спецпродукции. Большинство из них уже не в первый раз участвуют в Спартакиаде, лишь представители цеха №51 стали дебютантами соревнований. В каждой команде – по пять человек.

Победителями эстафеты в итоге стала команда цеха №50.

Председатель первичной профсоюзной организации АО «АПЗ» Александр Тюрин поприветствовал заводских легкоатлетов, поблагодарил за активное участие в Спартакиаде и вручил командам заслуженные награды: грамоты, денежные призы и кубок соревнований по легкой атлетике.

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