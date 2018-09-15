СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-15T11:16:06+03:00

Валентина Милюкова: «Характер у меня такой – все делать с любовью». Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ

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Валентина Ивановна Милюкова – победитель соцсоревнований, ударник коммунистического труда разных лет, с 1998 года самоконтрольник, а с 1999 – бригадир участка зачистки. Она была награждена медалью «За трудовые заслуги», Благодарностью Министерства промышленности и торговли Нижегородской области, знаком «За достижения в труде и профессиональное мастерство», медалью «100 лет военной авиации», неоднократно заносилась на заводскую доску почета. На одном участке Валентина трудится уже 45 лет.

– Почему вы пришли на завод?

– У нас была большая семья, в которой семеро детей, я второй ребенок. Долго дома сидеть не пришлось. В 16 лет я пришла на АПЗ обработчиком изделий из пластмасс. Трудилась не покладая рук, радовалась каждой трудовой победе, со временем появился азарт в работе. И сегодня не перестаю радоваться делу, которым занимаюсь уже 45 лет.

– Расскажите о своей профессии.

– После прессования деталь приходит «гадким утенком» – с облоями (излишками металла, остающимися на детали), литниками и прочими дефектами, а выходит из рук обработчика – ну просто красавица! Учитывая сложную конфигурацию и покрытие изделий, обрабатываю их надфилем, скальпелем, напильником или шабером – всего в моем распоряжении более 50 видов инструмента плюс средства малой механизации: настольно-сверлильные станки, абразивные круги, настольный электроинструмент.

– Сколько деталей за смену вы обрабатываете?

– Порядка 200 штук, три-пять партий в день. Это кронштейны, колодки, опоры, стержни, корпуса. К примеру, диаметр мелкогабаритных деталей составляет 2-3 мм. Кроме очков, хорошо помогает лупа, без которой порой не обойтись. Зачищенные детали отправляются в сборочные и механические цеха, где становятся частью изделий специальной продукции.

– В чем секрет безупречной зачистки детали?

– В знании технологии обработки, принципов работы оборудования, правил смены инструмента и приспособлений, подбора шлифовальных и абразивных кругов, а также требований, предъявляемых при контроле деталей. А что касается личных качеств, думаю, это терпение, аккуратность и усидчивость.

– Что, по вашему мнению, отличает работу обработчика от остальных?

– Ювелирная точность! А также умение предвидеть каждый этап обработки, окончательный результат своего труда.

– Все-таки, благодаря чему эта работа стала делом вашей жизни?

– Любви к профессии и опыту, который передаю ученикам. Их на заводе у меня уже около 20. Многие трудятся со мной в бригаде, в том числе и моя дочь. Каждому я отдала частичку своей души, учила секретам профессии, и, надеюсь, они достойно продолжат это дело. Признаюсь, я строгий наставник. А еще характер у меня такой – делать все как следует, с любовью, не бояться трудностей. При таком отношении профессия становится судьбой.

Татьяна КОННОВА