СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-24T11:59:08+03:00

Танцующий лось: победитель кастинга "Танцы" на ТНТ рассказал, как он из учителя информатики превратился в лося Трюльника из БК НН. Фото: кадр с видео ТНТ

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Роботы в городе

Шоу «Танцы», которое идет на телеканале ТНТ, манит всех, кто умеет танцевать и кто хочет пробиться в шоу-бизнес. Огромное количество участников съезжаются на кастинги, которые удивляют не только своим мастерством, но и манерой исполнения. А в этот раз показать свое умение приехал лось Трюльник из БК НН, в миру Евгений Тюрин. Но удивлял жюри он не своим костюмом, а стилем.

- Танцую я иллюзорные стили – вейвинг, робот, - начал Евгений свое выступление.

Как рассказал Евгений «Комсомолке», он мечтал попасть на отборочный тур еще с первого сезона. Но то денег не было, чтобы поехать на кастинг, то был слишком занят на работе. И только к пятому сезону все звезды сошлись, и Евгений не только принял участие в отборочном туре, но и услышал заветные слова: «Ты в «Танцах»».

- У меня не было никакой предварительной подготовки, - смеется Евгений. – Я пришел на позитиве и оставался на позитиве до конца.

Танцующий лось: победитель кастинга "Танцы" на ТНТ рассказал, как он из учителя информатики превратился в лося Трюльника из БК НН. Фото предоставлено героем публикации

Вообще атмосфера за кулисами была весьма расслабленная и дружественная, ребята много шутили, смеялись, общались. Но как только приближалось время выступления, все начинали усиленно готовится, а кто-то прятался под одеяло и настраивался. И, пожалуй, единственного, кого не коснулся общий мандраж, был Евгений Тюрин. Может быть, потому что он постоянно выходит на публику в роли лося Трюльника во время домашних матчей БК НН и всегда готов зажигать публику.

- Волнения не было, по крайней мере, мне так казалось. Наоборот, было все легко, - признался Евгений. - Хотя, когда посмотрел запись, видно, что немного колотило меня.

Трюльник в «Танцах»! Как талисман нижегородского баскетбольного клуба попал на популярное шоу 00:00 00:00

Для Евгения Тюрина это уже не первый телевизионный проект. В 2013 году он участвовал в шоу «Большие танцы», где выступал в составе большой группы из Нижнего Новгорода и занял второе место.

- У нас был танец четырех стихий, где я солировал, - рассказал Евгений. – Кстати, этот сезон был признан самым крутым.

Танцующий лось: победитель кастинга "Танцы" на ТНТ рассказал, как он из учителя информатики превратился в лося Трюльника из БК НН. Фото предоставлено героем публикации

Превращения Евгения

Танцами Евгений занимается очень давно. Это всегда было зовом сердца. А вот разум подкидывал более практичные мысли. Видимо, поэтому после школы он поступил в Мининский университет и стал учителем информатики и физики. После чего недолго работал в школе. Однако точные науки не слишком манят Евгения. Танцы завораживали куда больше. К тому же у него появились ученики, так что танцы стали приносить не только удовольствие, но еще и доход. Правда, подход у него немного неожиданный.

– У меня нет тренировок. Я почти не отрабатываю движения перед зеркалом, как это делают многие танцоры. Я танцую на улице. Стоишь на остановке в - 30 градусов и показываешь робота. Люди смотрят, как на дурачка, а потом рассказывают: «Я его видел». И улыбаются. Это же здорово. Я всегда говорю своим ученикам, самое главное в танце – это разминка. Если ты владеешь телом, то ты станцуешь все что угодно.

А в 2014 году у Евгения неожиданно появился альтер-эго - лось Трюльник, талисман нижегородской баскетбольной команды.

Танцующий лось: победитель кастинга "Танцы" на ТНТ рассказал, как он из учителя информатики превратился в лося Трюльника из БК НН. Фото предоставлено героем публикации

- Сначала бывший хранитель лося заболел и попросил его подменить. До этого я уже работал в ростовой кукле – я был Муравьем в ТЦ «Муравей», к тому же мне хотелось посмотреть баскетбол, поэтому я быстро согласился, - вспоминает Евгений. - Потом еще раз пришлось заменить заболевшего хранителя, а через некоторое время менеджер предложил мне устроиться на постоянную работу. И лось Трюльник стал моей второй жизнью.

Однако танцам Евгений по-прежнему уделяет все свое свободное время. А оценить его мастерство вы сможете в начале октября, когда начнется трансляция шоу «Танцы».

Напомним, один из отборочных туров пятого сезона «Танцы» на ТНТ прошел в Нижнем Новгороде. И сразу шесть нижегородцев смогли очаровать жюри и услышать заветные слова «Ты в «Танцах»».