Главное за день 17 сентября: сход против вышки сотовой связи, возвращение «Ракет» и продолжающийся скандал вокруг студентов-протестантов

СЕГОДНЯ 20:00 2018-09-17T20:40:46+03:00

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В субботу, 15 сентября, жители Заволжья организовали народный сход против вышки сотовой связи, которую поставили под их окнами. На улицу вышли порядка 70 человек из домов на проспекте Дзержинского. Весь сыр-бор разгорелся после того, как в начале сентября рядом с домом №55 на проспекте Дзержинского появилась вышка сотовой связи от ПАО «МТС». Многие недовольны этим, потому что: во-первых, сооружение находится в 10 метрах от жилого дома, во-вторых, портится вид из окна, и главное – жители боятся излучения. Им не понравилось, что их мнение при установке даже не спросили (подробнее).

Восьмиклассник из Шарангского района Максим Смирнов спас своего товарища, который едва не лишился жизни, когда они купались в реке. Инцидент произошел в конце августа, когда Максим и его друг Илья пошли спасаться от жары на местный водоем. Когда мальчишки отплыли на несколько метров от берега и стали нырять, Илья начал тонуть. Школьник пытался кричать и звать на помощь. Через несколько секунд он полностью ушел под воду (подробнее).

В Нижнем Новгороде продолжается преследование иностранных студентов-протестантов. Новыми жертвами стали 21-летний Мзенгереза Тингавена из республики Малави и 22-летняя Оливия Ромуальд из Кот Д’Ивуара. В 2016 году ребята снялись в видеоролике евангельской церкви «Посольство Иисуса». В ролике студенты рассказывали о Боге, о том, как он изменил их жизнь, причем рассказывали они на своих родных языках без перевода и русскоязычных субтитров. Почему ролик всплыл сейчас, пока остается загадкой. Тем временем обоих студентов ждет неприятная встреча с сотрудниками миграционной службы (подробнее).

В Нижнем Новгороде ревнивец зарезал свою бывшую супругу – 25-летнюю Маргариту. Пара то сходилась, то расходилась, и в итоге мужчина не сдержался и напал на девушку с ножом. От полученных ранений Маргарита скончалась. Общественность к произошедшему отнеслась неоднозначно. Одни начали проклинать убийцу, другие - намекать, что потерпевшая виновата сама (подробнее).

В Нижнем Новгороде заговорили о возрождении речных перевозок. Причем сразу двух видов - туристических и регулярных. В течение двух недель специалисты должны подсчитать ожидаемый пассажиропоток и их экономическую эффективность. После этого об этих маршрутах можно будет говорить уже более конкретно. Кстати, со своей стороны готовы оказать помощь и разработчики судов на подводных крыльях - ЦКБ им. Алексеева. Сейчас в его арсенале две современные модели таких судов - обновленный «Метеор» и «Валдай» (подробнее).