2018-09-17T20:40:46+03:00
Общество

Главное за день 17 сентября: сход против вышки сотовой связи, возвращение «Ракет» и продолжающийся скандал вокруг студентов-протестантов

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» выбрала самые интересные темы дня
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Главное за день 17 сентября: сход против вышки сотовой связи, возвращение «Ракет» и продолжение «охоты» на студентов-протестантовГлавное за день 17 сентября: сход против вышки сотовой связи, возвращение «Ракет» и продолжение «охоты» на студентов-протестантовФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

В субботу, 15 сентября, жители Заволжья организовали народный сход против вышки сотовой связи, которую поставили под их окнами. На улицу вышли порядка 70 человек из домов на проспекте Дзержинского. Весь сыр-бор разгорелся после того, как в начале сентября рядом с домом №55 на проспекте Дзержинского появилась вышка сотовой связи от ПАО «МТС». Многие недовольны этим, потому что: во-первых, сооружение находится в 10 метрах от жилого дома, во-вторых, портится вид из окна, и главное – жители боятся излучения. Им не понравилось, что их мнение при установке даже не спросили (подробнее).

Восьмиклассник из Шарангского района Максим Смирнов спас своего товарища, который едва не лишился жизни, когда они купались в реке. Инцидент произошел в конце августа, когда Максим и его друг Илья пошли спасаться от жары на местный водоем. Когда мальчишки отплыли на несколько метров от берега и стали нырять, Илья начал тонуть. Школьник пытался кричать и звать на помощь. Через несколько секунд он полностью ушел под воду (подробнее).

В Нижнем Новгороде продолжается преследование иностранных студентов-протестантов. Новыми жертвами стали 21-летний Мзенгереза Тингавена из республики Малави и 22-летняя Оливия Ромуальд из Кот Д’Ивуара. В 2016 году ребята снялись в видеоролике евангельской церкви «Посольство Иисуса». В ролике студенты рассказывали о Боге, о том, как он изменил их жизнь, причем рассказывали они на своих родных языках без перевода и русскоязычных субтитров. Почему ролик всплыл сейчас, пока остается загадкой. Тем временем обоих студентов ждет неприятная встреча с сотрудниками миграционной службы (подробнее).

В Нижнем Новгороде ревнивец зарезал свою бывшую супругу – 25-летнюю Маргариту. Пара то сходилась, то расходилась, и в итоге мужчина не сдержался и напал на девушку с ножом. От полученных ранений Маргарита скончалась. Общественность к произошедшему отнеслась неоднозначно. Одни начали проклинать убийцу, другие - намекать, что потерпевшая виновата сама (подробнее).

В Нижнем Новгороде заговорили о возрождении речных перевозок. Причем сразу двух видов - туристических и регулярных. В течение двух недель специалисты должны подсчитать ожидаемый пассажиропоток и их экономическую эффективность. После этого об этих маршрутах можно будет говорить уже более конкретно. Кстати, со своей стороны готовы оказать помощь и разработчики судов на подводных крыльях - ЦКБ им. Алексеева. Сейчас в его арсенале две современные модели таких судов - обновленный «Метеор» и «Валдай» (подробнее).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Почему немцы, арабы и американцы стоят в очереди за тверским LVL-брусом?
Вот уже почти десять лет застройщики с успехом применяют в строительстве отечественный LVL-брус (см. «Справку «КП»), ежедневно доказывая: дома из такого материала ни в чем не уступают (а кое в чем даже превосходят) традиционным деревянным домам
Новости 24
Жители написали более 4,5 тысяч заявок в информационную систему «Наш Нижний»
18 сентября в Нижегородской области стартуют «Болдинские чтения»
Анатолий Бондар претендует на должность председателя кассационного суда
Глеб Никитин: «Решение экологических проблем невозможно без участия граждан»
ХК «Торпедо» обыграл «Сибирь» со счетом 3:2
На Автозаводе пройдет День открытых дверей в центре культуры и досуга «Молодежный»
Капремонт канализационного коллектора на Тонкинской завершен на 50%
В Сергаче пропал 83-летний Владимир Телегин
Нижегородский депутат получил условный срок за мошенничество в крупном размере
Движение транспорта по улице Литвинова ограничено до 22 сентября
По берегу ручья на Щелоковском хуторе выложат более 400 тонн декоративного камня
Глеб Никитин открыл новый общественный центр в селе Хирино
Нижегородские автобусы планируют оснастить датчиками расхода топлива
100 новых автобусов большой вместимости закупят в Нижнем Новгороде в 2019 году
Суд закрыл нижегородское кафе «Сказочный Восток» из-за антисанитарии
На пожаре в дачном домике под Семеновом погиб пенсионер