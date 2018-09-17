2018-09-17T18:40:12+03:00
Общество

Транспортные карты в октябре начнут пробовать в Нижегородской области

На территории всего региона они начнут действовать с 1 января 2019 года
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Транспортные карты в октябре начнут пробовать в Нижегородской области.Транспортные карты в октябре начнут пробовать в Нижегородской области.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Автоматизированная система оплаты проезда (АСКОП) на территории Нижнего Новгорода действует уже три года. За это время с ней успели познакомиться все – от пенсионеров до школьников. А вот территория остальной Нижегородской области все это время оставалась за бортом. Но это ненадолго.

- Законопроект о внедрении безналичной системы оплаты проезда вступит в силу на территории Нижегородской области с 1 января 2019 года, - напомнил региональный министр транспорта и автомобильных дорог Вадим Власов. – Сейчас постановление о порядке функционирования АСКОП направлено на согласование в министерство социальной политики, министерство информационных технологий и связи, а также курирующему заместителю губернатора. Вслед за этим в срок до 20 сентября оно будет направлено на согласование в прокуратуру.

Уже известно, что аккредитация операторов, обслуживающих автоматизированную систему оплаты проезда, будет проводиться на конкурсной основе. Причем поучаствовать в этом конкурсе смогут не только те компании, которые уже работают в регионе.

- С 20 октября мы планируем провести, так называемое, пилотное внедрение системы АСКОП на территории Нижегородской области, - рассказал Вадим Власов. – В тестовом режиме мы сможем оценить работу тех компаний, которые еще не был представлены в нашей области.

Кстати, внедрение этой системы не только позволит жителям свободно пользоваться транспортной картой на территории всей области, но и поможет оценить реальное количество пассажиров, в том числе льготников. А это уже напрямую касается выпадающих доходов пассажирских предприятий.

- Сейчас на предприятии «Нижегородпассажиравтотранс» сложная финансовая ситуация. И основная причина этого - регулярная недоплата из областного бюджета за перевозку льготных пассажиров, - уверен председатель постоянной комиссии городской Думы по транспорту и связи Алексей Гойхман. - К сожалению, дефицит в бюджете области приводил к тому, что выпадающие доходы выплачивали по остаточному принципу. Причем надо четко понимать, что муниципальные предприятия не просят чего-то сверхъестественного, они просят те деньги, которые заработали. Сегодня директор городского департамента транспорта Елена Кузнецова сказала о том, что при новой методике расчета выпадающих расходов речь идет о сумме в пределах 600 миллионов рублей. Однако сейчас компенсация выпадающих доходов составляет около 200 миллионов рублей, то есть в три раза меньше реальных затрат.

По данным правительства, без автоматизированной системы оплаты проезда невозможно сказать, сколько реально пассажиров было перевезено. В результате, размер выпадающих доходов для льготных категорий рассчитывался по формуле 39 поездок по 19 рублей.

- Внедряемая в течение трех лет на территории Нижнего Новгорода система АСКОП позволяет определить, какие потери правительство должно компенсировать городским муниципальным предприятиям, - рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Заксобрания Нижегородской области Владимир Солдатенков. - Но сегодня мы не понимаем, сколько затратили предприятия на всей оставшейся территории. С 1 января 2019 года мы поймем, сколько реально нужно средств для этого.

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