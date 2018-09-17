"Ракеты" вернутся в Нижний Новгород

СЕГОДНЯ 18:04 2018-09-17T18:48:16+03:00

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Нижний Новгород, расположенный на слиянии двух великих рек Волги и Оки, по праву считается одним из самых водных городов России. Однако с речными перевозками дела у нас обстоят, мягко говоря, неважно - начиная с 2012 года этот вид транспорта нижегородцам практически недоступен.

- Дожили, на наши родные метеоры теперь можем посмотреть только в Питере, - не раз жаловались горожане.

И вот наконец в Нижнем Новгороде заговорили о возрождении речных перевозок. Причем сразу двух видов - туристических и регулярных.

- По поручению губернатора мы сейчас прорабатываем варианты двух маршрутов по регулируемым тарифам: Нижний Новгород - Кстово и Нижний Новгород - Дзержинск, - рассказал министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов. - В течение двух недель специалисты должны подсчитать ожидаемый пассажиропоток и их экономическую эффективность. После этого об этих маршрутах можно будет говорить уже более конкретно. Что касается туристических маршрутов, то тут все проще: и целевая аудитория другая, и тарифы другие. Так что размер субсидирования будет существенно ниже. Сейчас мы рассматриваем вопрос организации маршрутов по направлениям Нижний Новгород - Городец и Нижний Новгород - Макарьево.

Пассажирский речной транспорт возрождается в Нижегородской области 00:00 00:00

К слову, интерес к этим перевозкам есть и на федеральном уровне. В частности, сейчас решается вопрос об организации так называемых мультимодальных перевозок, которые позволяют туристам из Москвы сразу пересаживаться на скоростные суда и ехать, к примеру, до Макарьевского монастыря.

- Сейчас такая схема у нас работает по направлению Арзамас - Дивеево: туристы приезжают из Москвы на железнодорожном транспорте, а потом пересаживаются на автобус и едут в Дивеево. При этом они гарантированно получают билеты на автобус и могут легко пересесть, - напомнил Вадим Власов. - До конца октября мы планируем проработать маршруты и уже озвучить какую-то информацию. В том числе и по финансированию.

Кстати, со своей стороны готовы оказать помощь и разработчики судов на подводных крыльях - ЦКБ им. Алексеева. Сейчас в его арсенале две современные модели таких судов - обновленный «Метеор» и «Валдай».

- Речное судно на подводных крыльях «Валдай» рассчитано на 45 пассажиров, поэтому идеально подходит для перевозок внутри области. В год мы можем выпускать 4-6 таких судов, - рассказал генеральный директор ЦКБ им. Алексеева Сергей Итальянцев. - Сейчас мы ведем переговоры с несколькими регионами - Самарской областью. Ханты-Мансийским автономным округом. Что касается Нижегородской области, то вместе с департаментом туризма и министерством транспорта мы прорабатываем интересные маршруты - Городец, Кстово, Макарьево, Павлово, Дзержинск. Стоимость поездок при этом будет сопоставимой с другими видами транспорта. К примеру, билет на маршрутку до Городца стоит примерно 220 рублей, у нас будет 300 рублей. Зато люди доберутся быстро и без пробок.

Особенно актуально это для тех направлений, где люди сейчас часами простаивают в пробках - Лысково, Павлово, Богородск. Вместе с тем большой интерес есть и к межрегиональным перевозкам.

- Свою заинтересованность в таких перевозках уже высказали Ивановская область и Казань, - поделился Сергей Итальянцев. - И это понятно - дорога до Казани автомобильным транспортом составляет 600 километров, а речным - всего 400 километров. Разница огромная!

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Владимир Солдатенков, председатель комитета регионального Заксобрания по транспорту и дорожному хозяйству:

- Сейчас актуальным становится вопрос возрождения в нашем регионе пассажирских перевозок речным транспортом. Для решения этой важной задачи потребуется консолидация усилий органов власти, бизнеса, образовательных и научных организаций, общественных объединений. Полагаем, что толчком к развитию речного судоходства на реке Волга станет реализация проекта по строительству Нижегородского гидроузла, в результате которого на мелководном участке Волги будут сняты ограничения по грузовым и пассажирским перевозкам.