В Нижнем Новгороде продолжается охота на иностранных студентов-протестантов

СЕГОДНЯ 16:14 2018-09-17T16:18:21+03:00

Летом 2018 года сразу две студентки из медицинской академии в спешке покинули Россию Фото: Соцсети

На этот раз под подозрением оказались студенты ПИМУ и Мининского университета

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В Нижнем Новгороде продолжается преследование иностранных студентов-протестантов. Летом 2018 года сразу две студентки из медицинской академии в спешке покинули Россию. Выпускницам Кудзай и Носисе выбора не оставалось — девушек обвинили в миссионерской деятельности и вынесли приговор — штраф и выдворение из страны. Ходатайством университета удалось отложить срок депортации, чтобы студентки успели сдать экзамены и получить диплом.

Но проблемы никуда не делись. Видимо, в новом учебном году иностранным студентам снова придется пожинать плоды закона Яровой.

- У нас на этой неделе несколько судов в церкви, а учебный год только начался, — огорошила новостью близкая подруга Кудзай, Носисы, и попавшего в опалу Тинги.

21-летний Мзенгереза Тингавена из республики Малави и Оливия Ромуальд из Кот Д Ивуара стали следующими жертвами «охотников на ведьм». Тингавена — студент четвертого курса медуниверситета, а 22-летняя Оливия учится в Мининском университете.

В 2016 году ребята снялись в видеоролике евангельской церкви «Посольство Иисуса».

По словам пресс-секретаря церкви Юлии Ермошиной, роли был удален с официальных ресурсов церкви в феврале 2018 года:

- В ролике студенты рассказывали о Боге, о том, как он изменил их жизнь, причём рассказывали они на своих родных языках без перевода и русскоязычных субтитров. Удален был еще зимой.

Почему ролик всплыл сейчас, пока остается загадкой. Тем временем обоих студентов ждет неприятная встреча с сотрудниками миграционной службы.

Видимо, в новом учебном году иностранным студентам снова придется пожинать плоды закона ЯровойФото: Соцсети

- Студенты Оливия и Тинго морально готовятся к судам. Из-за примера их предшественниц, Кудзай и Носисы, ребята очень боятся депортации. Оливии осталось учиться один год, а Тинго три года, — добавила Юлия.

- Когда Тинге сообщили, что вызывают его в миграционную службу, он затрясся, — рассказали близкие друзья африканца.

Помочь студентам доучиться и оттянуть приговор, по опыту прошлых случаев, может руководство университета. При условии, что ребята хорошо учатся.

- Мзенгереза Тингавена учится на специальности «Лечебное дело» и зарекомендовал себя, как ответственный студент, заинтересованный в получении высшего медицинского образования. Средний балл — 4,3. Не могу прогнозировать, как сложится разговор в ФМС и какова степень его вины, но университет снова ходатайствует за своего обучающегося, — сообщили в пресс-службе ПИМУ.

В Мининском о своей подопечной — Оливии, отозвались не хуже.

Сами студенты настолько запуганы, что не только отказались от комментариев, но и попросили не использовать их фотографии в публикациях.

Информация к размышлению

В 2016 году, в Твери гражданин республики Гана (Африка), студент Тверского политехнического университета Туа Эбенезер Квадво, не просто снялся в церковном видеоролике или спел песню. Он со своими единоверцами - африканцами создал целую религиозную группу. И тверской областной суд не нашёл в его действиях нарушения визового режима. Не смотря на то, что его виза так же была учебной, как и у нижегородских африканцев