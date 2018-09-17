«Он угрожал, что убьет ее, но она не написала ни одного заявления в полицию»: в Нижнем Новгороде ревнивец зарезал свою бывшую жену

СЕГОДНЯ 12:50 2018-09-17T12:58:14+03:00

Друзья и знакомые рассказывают, что Маргарита была очень веселым человеком и любящей матерью Фото: СОЦСЕТИ

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Утром 14 сентября в Советском районе Нижнего Новгорода произошло убийство: 27-летний Денис М. зарезал свою бывшую жену Маргариту. Ей было 25 лет.

С самого начала родственники потерпевшей были против их союза. Он регулярно поднимал на девушку руку, а она все никак не решалась обратиться в полицию.

Так выглядела входная дверь в квартиру. Ее раскурочил бывший муж МаргаритыФото: СОЦСЕТИ

- Преступление было совершено в квартире родителей 25-летней Маргариты на улице Богородского 14 сентября около 9:40, - рассказали «Комсомольской правде - Нижний Новгород» в СУ СКР по Нижегородской области. - По словам родных потерпевшей, бывший муж был неблагополучным. Он неоднократно ее избивал. Они то сходились, то расходились.

Входную дверь пришлось ремонтироватьФото: СОЦСЕТИ

В итоге мужчина не сдержался и напал на девушку с ножом. От полученных ранений Маргарита скончалась. Как уточнили в Следственном комитете, обвиняемый находится под стражей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Информация о страшном убийстве тут же появилась в социальных сетях. Правда, там изложили свою версию случившегося, которая, по словам брата Маргариты, не соответствует действительности.

- Они год как в разводе были. Маргарита не желала его видеть и знать после причиняемой боли на протяжении долгих лет. Он ворвался в квартиру и безжалостно нанес ножевые ранения, - рассказал Александр Н.

При этом убийство не было совершено на глазах семилетней дочки потерпевшей, как уверяют паблики в соцсетях. Утром 14 сентября девочка находилась в школе.

Подруга потерпевшей Лилия К. поделилась, что бывший муж неоднократно угрожал Маргарите, что убьет ее.

- А она просто не верила, что он способен на это. Заявление не стала писать, потому что ей было его жалко, - добавила собеседница «Комсомолки».

Еще недавно бывшие супруги провожали дочку на школьную линейку 1 сентябряФото: СОЦСЕТИ

Общественность к произошедшему отнеслась неоднозначно. Одни начали проклинать убийцу, другие - намекать, что потерпевшая виновата сама. Однако те, кто был знаком с Маргаритой лично, уверяют: она была скромной и порядочной молодой девушкой.

- Рита очень трепетно и нежно относилась к ребенку. Не разгульная мадам! - сказала Ольга Кутлыева (имя и фамилия изменены).

- Риточка, в это очень тяжело поверить… Ты всегда была веселой девчонкой. Твои глаза и улыбка многих сводили с ума. Ты еще такая молодая, а небо забрало тебя. Буду помнить тебя всегда, - написала на своей странице «Вконтакте» Лилия К.

Вместе с тем родственники убитой пока от комментариев отказываются.

- Ведется следствие, - заявил «Комсомолке» брат Маргариты. - Честно, если бы не ребенок, все бы рассказал. Но ради малышки не хочу огласки, ей теперь расти без мамы.