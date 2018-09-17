14 детей пострадали в ДТП на нижегородских дорогах за последние три дня

СЕГОДНЯ 12:10 2018-09-17T12:13:01+03:00

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В минувшие выходные в Нижегородской области произошло более 30 дорожных аварий, в которых пострадали 14 детей. Семеро из них попали в больницу с серьезными травмами. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону.

В пятницу с участием несовершеннолетних случились четыре ДТП. Двое мальчиков попали под колеса автомобилей, но, к счастью, не были серьезно ранены: их осмотрели врачи.

А вот двоим другим детям повезло меньше. Около 11 утра на Бору столкнулись три автомобиля. В одном из них находилась пятилетняя девочка. Несмотря на то, что она сидела в детском кресле и была пристегнута ремнем безопасности, с места происшествия ее пришлось госпитализировать. В тот же день вечером в Сарове «Фиат» въехал в «Равон». В первой иномарке сидел четырехлетний мальчик. Он тоже был пристегнут и находился в детском кресле, однако удар был настолько сильный, что ребенок попал в больницу.

В субботу, 15 сентября, серьезные ранения получил только один ребенок. 11-летний мальчик. Он ехал со своим другом на мопеде. Они въехали в иномарку. На голове у пострадавшего не было шлема. Авария случилась около шести часов вечера в Богородском районе.

Однако в тот день в Нижегородской области случились еще четыре ДТП. В Арзамасе при столкновении машин пострадала 11-летняя девочка, в Богородском районе 9-летняя пассажирка иномарки получила травмы при столкновении с отечественным автомобилем, а в Уренском районе мопед протаранил «Рейсер». 15-летняя девушка после этого была осмотрена врачом. Еще одна авария случилась в Нижнем Новгороде около 20:00 на улице Б. Перекрестная. При столкновении «КамАЗа» и «Тойоты» был травмирован 10-летний школьник. Все эти дети были отпущены после оказания медицинской помощи.

Самым аварийным было воскресенье, 16 сентября. Рано утром на Автозаводе «Хендай» въехал в бордюр, а после этого сбил пешехода на тротуаре. В этой аварии пострадали две девочки 13 и 14 лет. Одна из них была госпитализирована с места происшествия.

В Ковернинском районе в 11:15 столкнулись «Шкода» и «Лада». В отечественном автомобиле в детском кресле сидела двухлетняя девочка. Она тоже получила серьезные травмы и была доставлена в больницу.

Около часа дня в тот же день в Володарском районе «Субару» протаранила «Датсун». Во втором автомобиле сидели четырехлетняя и трехлетняя девочки. Обе были госпитализированы. Кроме них с места происшествия в больницу увезли двоих взрослых.