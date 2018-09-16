2018-09-16T10:28:49+03:00
Общество

17 сентября в Нижнем Новгороде остановится вещание ряда телеканалов и радиостанций

Отключение связано с плановыми профилактическими работами
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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17 сентября в Нижнем Новгороде остановится вещание ряда телеканалов и радиостанций.17 сентября в Нижнем Новгороде остановится вещание ряда телеканалов и радиостанций.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Плохая новость для всех любителей телевидения – 17 сентября в Нижнем Новгороде в связи с проведением плановых профилактических работ ожидаются отключения трансляции эфирных телерадиопрограмм. Об этом сообщает Нижегородский филиал РТРС.

- В период с 05:00 до 14:00 планируются перерывы вещания первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения - то есть пакетов цифровых каналов РТРС-1 и РТРС-2, - говорится в сообщении. – Также будет прекращено вещание аналоговых каналов: Первый канал, НТВ, Россия-1, Петербург-5 канал, МАТЧ ТВ, ТВ Центр, СТС, ТНТ, Волга, Домашний, РЕН ТВ, Ю, ТВ 3, Звезда, Disney, Че, ТНТ4, Пятница. Отключения ждут и радиостанции: Радио России, Радио Маяк, Вести FM, Серебряный дождь, Радио Рекорд, Радио Рандеву, Радио Дача, Love Radio, Бизнес FM, NN-Radio, Авторадио, Наше радио и DFM.

Чуть позже отключатся и другие телеканалы и радиостанции. Почти ве из них федеральные.

- С 06:27 до 14:00 будет недоступен эфир аналогового телеканала Россия-К, с 07:30 до 09:00 – телеканала Россия-24, с 09:00 до 14:00 – телеканала ННТВ, - сообщают в Нижегородском филиале РТРС. - С 08:00 до 14:00 остановится вещание радиостанций Европа плюс, Юмор FM, Дорожное радио и Комсомольская правда.

По словам самих специалистов, регулярные профилактические работы позволяют продлить срок службы оборудования и обеспечивают бесперебойную трансляцию. Дата и время остановок всегда согласованы с вещателями.

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