Арзамасские саблисты взяли награды на турнире в Казани

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-15T12:12:17+03:00

В соревнованиях принимали участие около ста спортсменов из 13 регионов России

Изменить размер текста: A A

Саблисты из спортивного клуба «Знамя» Арзамасского приборостроительного завода, воспитанники тренера Вадима Карпычева, завоевали несколько наград на Всероссийском турнире по фехтованию «Золотая осень» среди юношей до 15 лет, который прошел в Казани.

Юные фехтовальщики вошли в тройку сильнейших среди ста спортсменов из 13 регионов России. Иван Атаманец и Кирилл Суханов завоевали бронзу в личных соревнованиях, а в командной борьбе Атаманец и Суханов, а также Алексей Баскаков и Алексей Махлонов стали серебряными призерами.

Этот турнир является последней соревновательной ступенью перед грядущим Первенством России среди юношей и девушек до 15 лет, которое пройдет в Арзамасе в октябре.