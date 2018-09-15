2018-09-15T12:12:17+03:00
Общество

Арзамасские саблисты взяли награды на турнире в Казани

В соревнованиях принимали участие около ста спортсменов из 13 регионов России
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Арзамасские саблисты взяли награды на турнире в Казани. Фото: предоставлено пресс-службой АПЗАрзамасские саблисты взяли награды на турнире в Казани. Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Саблисты из спортивного клуба «Знамя» Арзамасского приборостроительного завода, воспитанники тренера Вадима Карпычева, завоевали несколько наград на Всероссийском турнире по фехтованию «Золотая осень» среди юношей до 15 лет, который прошел в Казани.

Юные фехтовальщики вошли в тройку сильнейших среди ста спортсменов из 13 регионов России. Иван Атаманец и Кирилл Суханов завоевали бронзу в личных соревнованиях, а в командной борьбе Атаманец и Суханов, а также Алексей Баскаков и Алексей Махлонов стали серебряными призерами.

Этот турнир является последней соревновательной ступенью перед грядущим Первенством России среди юношей и девушек до 15 лет, которое пройдет в Арзамасе в октябре.

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