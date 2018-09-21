2018-09-21T15:33:40+03:00
Общество

Нижегородские поисковики обнаружили самолет и летчика времен Второй мировой войны

Останки солдата поисковики передали родственникам
Юлия ДАНЧЕНКО
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Нижегородские поисковики обнаружили самолет и летчика времен Второй мировой войны. Фото: НОМОПО "Курган"Нижегородские поисковики обнаружили самолет и летчика времен Второй мировой войны. Фото: НОМОПО "Курган"
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Несмотря на то что Великая Отечественная война закончилась более 70 лет назад, поиски пропавших без вести продолжаются до сих пор. И до сих пор удается найти погибших солдат – в этом году нижегородский поисковый отряд «Курган» обнаружил военный самолет времен Великой Отечественной войны и останки летчика, которого удалось не только опознать, но и найти его родственников.

- Находка была сделана в Бельском районе Тверской области еще в прошлом году, - рассказал «Комсомолке» участник поискового отряда «Курган» Андрей Чеканов. – Тогда мы нашли обломки самолета и воронку. Но это был последний день экспедиции, сама воронка была заполнена водой, да и погода была плохой. И мы решили оставить все это до следующего года.

Нижегородские поисковики обнаружили самолет и летчика времен Второй мировой войны. Фото: НОМОПО "Курган"

Нижегородские поисковики обнаружили самолет и летчика времен Второй мировой войны. Фото: НОМОПО "Курган"

И уже в этом году нижегородцы вместе с поисковым отрядом «Каскад» из Кулебак и ханты-мансийскими поисковиками из отряда «Ровесники» вплотную занялись найденной воронкой. Пять дней сорок человек вручную вычерпывали оттуда воду.

- Мы нашли много деревянных фрагментов самолета – все думают, что самолеты были металлические, но в то время они в большей части состояли из дельта-древесины, - продолжил рассказ Андрей Чеканов. - И на глубине примерно четырех – пяти метров нашли целую бронеспинку. Подняв ее, мы обнаружили кабину и останки пилота.

Благодаря глине и разлившемуся керосину, которые стали неким консервантом, многие детали хорошо сохранились: куртка, свитер, унты. В кармане куртки поисковики нашли портмоне, а в нем красноармейскую книжку пилота. Сначала запись было не разобрать, но через два – три дня стали проступать буквы. И оказалось, что это сержант Тумасов Маргос Манукович, пилот истребителя 12 иап.

Нижегородские поисковики обнаружили самолет и летчика времен Второй мировой войны. Фото: НОМОПО "Курган"

Нижегородские поисковики обнаружили самолет и летчика времен Второй мировой войны. Фото: НОМОПО "Курган"

- Мы подняли архивные документы и выяснили, что он родом из села Несветай Мясниковского района Ростовской области, - пояснил Андрей Чеканов. – Мы разместили его данные на сайте солдаты.ру, там есть люди, которые хорошо умеют искать по архивом и документам. Именно одна из участниц этого форума и нашла родственников пилота.

Причем найти родственников было достаточно сложно.

- Фамилия Тумасов похожа на армянскую, но окончание у нее не армянское. Как потом выяснилось, во время оформления документов ему изменили фамилию. Изначально она звучала как Тумасян, - объяснил Андрей Чеканов. - У его родной сестры фамилия Тумасян, а у родного брата – Тумасьян. При этом сестра по паспорту не Маринэ Мануковна, как должна бы быть, а Мария Михайловна. Да и самого Маргоса Мануковича родственники звали Михаил Михайлович.

Нижегородские поисковики обнаружили самолет и летчика времен Второй мировой войны. Фото: НОМОПО "Курган"

Нижегородские поисковики обнаружили самолет и летчика времен Второй мировой войны. Фото: НОМОПО "Курган"

Но несмотря на все сложности, родственников все же нашли. Оказалась, что его младшая сестра еще жива. Сейчас ей 92 года, и она присутствовала при захоронении останков брата, которые состоялись 5 сентября. Поисковики, которые привезли осанки, передали родственника и поясной нож сержанта, а также часы с его боевой машины, на циферблате которых в момент удара истребителя о землю отпечаталось время гибели.

До этого Маргос Манукович считался без вести пропавшим. Поисковики нашли журнал боевых действий полка, где служил погибший пилот. Там написано, что 8 декабря 1942 года ЯК-7Б вылетел на прикрытие наших войск в районе города Белый, вступил в воздушный бой с двумя «Миссершимиттами». Из этого боя не вернулся сержант Тумасов. Считается пропавшим без вести в воздушном бою.

Маргосу Мануковичу было всего 22 года.

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