2018-09-14T15:58:09+03:00
Общество

Владимир Панов рассказал нижегородцам, где растут белые грибы

Явки-пароли мэр Нижнего Новгорода сдал на своей странице в Фейсбуке
Анастасия НАЗАРОВА
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Некоторые опасаются, что после такого заявления Панова грибов в Б. Пикино не останетсяНекоторые опасаются, что после такого заявления Панова грибов в Б. Пикино не останетсяФото: СОЦСЕТИ
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Кто бы мог подумать, но глава администрации Нижнего Новгорода Владимир Панов любит ходить в лес по грибы. Причем не один, а вместе со своим малолетним сыном Лукой.

- Тихое счастье. Лес, шесть утра и белые грибы, - написал Панов на станице в Фейсбуке 13 сентября.

Некоторые опасаются, что после такого заявления Панова грибов в Б. Пикино не останется Фото: СОЦСЕТИ

Некоторые опасаются, что после такого заявления Панова грибов в Б. Пикино не останетсяФото: СОЦСЕТИ

Он рассказал, что давно нашел грибное местечко около деревни Большое Пикино.

- В лесу легко заблудиться, выручает метка на карте телефона, - добавил чиновник.

Одни поблагодарили мэра за наводку, другие пошутили, что в скором времени пикинскому лесу придет конец! (из-за наплыва грибников)

Некоторые опасаются, что после такого заявления Панова грибов в Б. Пикино не останется Фото: СОЦСЕТИ

Некоторые опасаются, что после такого заявления Панова грибов в Б. Пикино не останетсяФото: СОЦСЕТИ

- Кто же грибные места выдает, - написал Александр Кузьмин.

- Прямо оазис грибной! Поздравляю. Вся область сухая, а тут… - добавил Михаил Яхнин.

- И тут все нижегородцы и жители области рванули в Б. Пикино, - прокомментировала Ольга Щетинина.

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