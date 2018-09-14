Директор АПК Сергей Ермолаев: «Проходной балл растет с каждым годом!»

СЕГОДНЯ 15:50 2018-09-14T15:55:32+03:00

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Арзамасский приборостроительный колледж неразрывно связан с АО «АПЗ» с момента своего основания: не зря завод и учебное заведение с гордостью носят имя Павла Ивановича Пландина, внесшего неоценимый вклад в развитие приборостроения в городе. О сегодняшнем сотрудничестве предприятия и колледжа рассказал директор колледжа Сергей Ермолаев.

– Сергей Александрович, как-то раз вы сказали, что АПК стал цехом приборостроительного завода по подготовке квалифицированных кадров. Как развивается социальное партнерство колледжа и завода сегодня?

– Эта связь укрепляется с каждым годом. Присутствие руководства Арзамасского приборостроительного завода на наших торжественных линейках и различных совещаниях свидетельствует о многом. Не каждый генеральный директор крупного предприятия находит в своем плотном графике время, чтобы лично поздравить учащихся. Сам Олег Вениаминович Лавричев, директор по персоналу Владимир Альбертович Смирнов, а также многие начальники цехов АПЗ – наши частые гости. Кроме того, у нас регулярно проходят курсы повышения квалификации приборостроители. На сегодняшний день отношения между заводом и колледжем находятся на высоком уровне.

– Тесное сотрудничество АПЗ и АПК повлияло на повышение интереса к рабочим специальностям среди молодежи?

– Да, эта заинтересованность прослеживается. Востребованность молодых специалистов на предприятии дает девятиклассникам большую мотивацию идти учиться в наш колледж. Даже родители, дети которых поступают к нам, активно интересуются о возможностях трудоустройства на АПЗ. Все знают, что предприятие работает стабильно, там действуют социальные программы, хорошие условия труда, достойная заработная плата, возможность карьерного роста.

– Насколько возросло качество технического образования в колледже благодаря Ресурсному центру, созданному при поддержке генерального директора АПЗ Олега Лавричева?

– С появлением Ресурсного центра процесс адаптации выпускников колледжа на предприятии сократился максимально. Ранее вновь трудоустроенным на завод молодым специалистам приходилось переучиваться для работы на новейших станках, с которыми они были мало знакомы. Сейчас же выпускники приходят на производственную площадку предприятия полностью подготовленными, так как в Ресурсном центре колледжа они уже работали на современном оборудовании.

– То есть Ресурсный центр дает навыки, максимально приближенные к реальным условиям работы на заводе?

– Именно. Кабинеты Ресурсного центра оснащены компьютерной техникой, специализированным программным обеспечением, новым высокотехнологичным оборудованием. Известно, что АПЗ ежегодно вкладывает в техническое перевооружение сотни миллионов рублей, оттого станочный парк предприятия современный и высокотехнологичный, в котором наши выпускники благодаря практической работе в Ресурсном центре неплохо ориентируются уже с первых дней после трудоустройства.

– Сколько заявлений от абитуриентов Вы получили в этом году? Какие специальности наиболее популярны?

– Самый большой интерес абитуриенты проявляют к «Авиационным приборам и комплексам», «Радиоаппаратостроению» и «Технологии машиностроения». В этом году нам поступило 350 заявлений на 175 учебных мест. Главной особенностью нашего приема является то, что проходной балл и средний балл аттестата, по которым дети поступают в АПК, растет с каждым годом. Связано это с увеличением числа абитуриентов, проявляющих интерес к нашему учебному заведению, которые учатся в школе на «хорошо» и «отлично». Сейчас уже нет того, что приходящие к нам девятиклассники имеют средний балл менее «4». К примеру, если в прошлом году на специальность «Авиационные приборы и комплексы» средний проходной балл был «4,50», то в этом он составил уже «4,64». Приходят даже отличники, желающие учиться у нас. И это радует, ведь из хорошистов и отличников получатся лучшие специалисты, которые в недалеком будущем придут работать на предприятие.

– Откуда приходят абитуриенты?

– В этом учебном году 155 человек (почти 90% от общего числа поступивших) – это выпускники школ Арзамаса и Арзамасского района. 20 человек (11%) – из других районов Нижегородской области. Я рад, что для детей нашего города и района созданы все условия для приобретения качественного образования, что они проявляют интерес к нашему учебному заведению. Стоит отметить, что рядом с колледжем находится технический университет (АПИ НГТУ), куда по смежным профессиям наши выпускники поступают без ЕГЭ. Например, если студент колледжа окончил «Технологию машиностроения», то в НГТУ на это же направление он только проходит собеседование.

– Сколько выпускников колледжа ежегодно приходит работать на Арзамасский приборостроительный завод?

– Уже оформлено 46 выпускников этого года. Многие ребята ушли в армию (83 человека), некоторые из них после службы также придут на АПЗ. Ежегодно нами выпускается 175 человек. Из них примерно 50-60% трудоустраивается на приборостроительный завод. Кто-то продолжает учиться дальше, получает высшее образование и приходит на предприятие инженером. В среднем 20% остальных выпускников трудоустраивается в другие организации нашей области.

– Кто из числа студентов колледжа становится обладателем стипендии им. П.И. Пландина, которую выплачивает АПЗ?

– Разумеется, это те, кто хорошо учится. Однако студент, претендующий на получение этой стипендии, не обязательно должен быть круглым отличником. Главное, чтобы он имел активную гражданскую позицию, участвовал в общественной работе, достойно показывал себя на практике. Стипендия им. П.И. Пландина заметно мотивирует наших учащихся, не секрет, что каждый хочет ее получить.

– В последние годы студенты колледжа участвуют в заводском конкурсе профессионального мастерства «Золотые руки». Для чего?

– Да, наши студенты ежегодно принимают участие в «Золотых руках», но вне конкурса, так как не проходят по возрастному критерию. Соревнуясь с действующими работниками предприятия, они регулярно занимают третьи-четвертые места, что является хорошим результатом. Мы готовим своих ребят к региональному конкурсу профессионального мастерства WorldSkills, с возможностью дальнейшего участия в чемпионате Приволжского федерального округа и всероссийского этапа. Ребятам необходим опыт, и чем больше, тем лучше. Как раз такие конкурсы, как «Золотые руки», его дают, и приборостроительный завод в этом деле нам хорошо помогает.

– К начавшемуся учебному году готовы?

– Разумеется! Первого сентября в колледже состоялось открытие новой столовой, на строительство которой значительную часть денежных средств выделил АПЗ. От лица администрации, педагогического состава и студентов колледжа выражаю благодарность руководству предприятия и лично генеральному директору АПЗ Олегу Вениаминовичу. Хочется верить, что наше сотрудничество останется на таком же высоком уровне, что колледж будет продолжать готовить для завода квалифицированных работников, укрепляющих своим качественным и добросовестным трудом обороноспособность нашей страны.

Факт: в 2018 году АПК вновь вошел в тройку лучших среди 65 учебных заведений среднего специального образования Нижегородской области. Данную позицию колледж удерживает уже много лет.

Владимир Смирнов, директор по персоналу и административным вопросам АО «АПЗ»:

– Наше предприятие продолжает бороться за молодые кадры, создавая привлекательные условия для работы. Сегодня благодаря тесному сотрудничеству АПЗ и АПК в городе появилось поколение молодежи, которое уверенно смотрит в будущее, четко осознает, что технологический прогресс стоит на пороге все новых открытий и наше производство стремительно идет в этом направлении. А, как известно, для работы на высокотехнологичном оборудовании нужны высококвалифицированные кадры, о создании которых мы не забываем ни на минуту.

Ежегодно для студентов колледжа нами организуются экскурсии по заводским подразделениям. Учащиеся проходят производственную практику на площадках нашего предприятия, знакомятся со спецификой современного приборостроения непосредственно на рабочих местах. Лучшие студенты АПК получают от предприятия стипендию им. П.И. Пландина. После трудоустройства, для того чтобы профессиональные навыки молодых специалистов приобретались быстрее, на заводе продолжает действовать Положение о наставничестве.

Одна из основных задач АПЗ, как и прежде, – это сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала. Желаю всем студентам колледжа учиться с интересом, эффективно практиковаться – одним словом, постигать азы современного приборостроения для дальнейших трудовых успехов на АПЗ.

Артем КАНАШКИН