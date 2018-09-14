В Нижнем Новгороде погиб котенок, подброшенный в одно из местных котокафе

СЕГОДНЯ 15:02 2018-09-14T15:28:02+03:00

Наверное, бабушка с внучкой хотели, как лучше, но вышло не очень. Фото: принтскрин с камеры видеонаблюдения Фото: СОЦСЕТИ

Изменить размер текста: A A

Необъяснимый поступок бабушки ее несовершеннолетней внучки обернулся трагедией для беззащитного котенка. Это случилось в центре Нижнего Новгорода в последние летние деньки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/668829" frameborder="0"></iframe> В Нижнем Новгороде бабушка с внучкой подкинули котокафе котенка, который в итоге попал под машину.

На видео с камеры видеонаблюдения, установленной на входе в котокафе на Малой Покровской улице, видно, как улыбающиеся бабушка с внучкой подходят к заведению. У девочки в руках - коробка, а в ней - маленький пушистик. Они оставляют животное в коробке без крышки у входной двери кафе и уходят.

- Посмотрите только как им весело, как будто они на аттракционы пошли. Бабушка собственным примером учит внучку перекладывать ответственность на других. Когда в таком возрасте нужно учить наоборот. Брать ответственность за себя и на себя, - написал в соцсетях Евгений Руль.

По словам сотрудников заведения, никто не увидел котенка. Гости заходили и выходили, а малыш, вероятно, выбежал на проезжую часть.

- Уже перед закрытием пришли наши постоянные гости и сказали, что на улице рядом с котокафе [лежит] трупик котенка, - поделились работники. - Только тогда администратор заметила пустую коробку у входа.

Общественность отреагировала на случившееся негативно. Особенно всех возмутило поведение бабушки, которая, по мнению нижегородцев, учит внучку плохому.

- Взрослая женщина, в голове «ноль», - написал Максим Воробьев.

- Стыдно за взрослого человека! - добавила Тамара Малхасян.

- Еды даже котенку оставили. Заботливые какие. А потом такое поколение вырастает… - прокомментировала Адель Тимина.