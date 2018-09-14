В Кстове ищут добровольцев на поиски двухлетней Вики Нижегородцевой

СЕГОДНЯ 14:51 2018-09-14T14:53:08+03:00

Двухлетняя Вика гуляла с мамой и исчезла в густой траве Фото: СОЦСЕТИ

Девочка гуляла с мамой и пропала 14 сентября около 11:30 дня

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14 сентября в поселке Ветчак Кстовского района Нижегородского области пропал двухлетний ребенок. Вика Нижегородцева пошла гулять с собакой вместе с компанией других детей и исчезла из вида в густой траве около 11:30 дня. Найти девочку пока не удалось.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, представители поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН». Волонтеры прочесывают местность и заблокировали доступ к воде. Также ведется наблюдение с воздуха при помощи квадрокоптера.

Родственники пропавшей описали приметы девочки: два года, каштановые волосы, заделанный в две косички.

Была одета в джинсового цвета толстовку с капюшоном, серые штаны и ярко-розовые кроссовки. Под толстовкой была желтая кофточка с синими бантиками.

В данный момент волонтеры организовали поиски и ждут добровольцев в поселке Ветчак Кстовского района у дома 35 на улице Лесной.

- Добровольцам рекомендуем быть в закрытой одежде, так как прочесываем лес. С собой взять фонари, воду, перекус, сменную одежду и обувь, резиновые сапоги, перчатки и средства от насекомых, — сообщила инфорг Ирина (Птица).

Связаться с Ириной и уточнить место сбора можно по номеру 8 920 254 39 91.

Любую информацию о пропавшей сообщать по телефонам: экстренной связи: 02, 112, 8-831-291-51-51;