Материалы дела об автохамах, напавших с ножом на нижегородскую семью, исчезли

СЕГОДНЯ 13:15 2018-09-14T13:54:12+03:00

Автохамы, напавшие на семью с маленькими детьми, до сих пор не ответили за свое поведение Фото: СОЦСЕТИ

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В августе «Комсомольская правда» писала о жуткой истории, приключившейся с нижегородской семьей, на которую поздно вечером напали автохамы. Спустя месяц она получила неожиданный поворот: пострадавшие выяснили, что материалы дела таинственным образом исчезли, полиция разводит руками.

Напомним, инцидент произошел 11 августа, когда большая компания возвращалась с дня рождения родственницы.

- Именинница с цветами и подарками, мы с куском праздничного торта. Дети довольные и немного уставшие, - вспоминает нижегородка Юлия Фролова. – Задним ходом по узкой садовой тропе едет машина. Уйти нам некуда, везде заборы соседних участков. Мой муж сказал водителю: «Куда же ты едешь? Там дети!» Была темнота, маленьких детей вполне можно было не заметить.

А детей с взрослыми было пятеро (9, 8, 7 лет, а также 3 и 2 года). Водитель, вместо того, чтобы пропустить толпу с детьми, выскочил из авто и бросился с кулаками на того мужчину. Пострадавшие сразу начали звонить в полицию, а жена напавшего, по словам Фроловой, принялась перечислять звезды на погонах родственников и озвучила, каким будет результат их заявлений.

Оказалось, что водителем оказался Андрей Ч., сын влиятельного человека в Нижегородской области.

- Поорал еще, что он нас всех перережет. И уехал, - написала Юлия в соцсетях. - Как вдруг на полном ходу в нашу компанию въезжает тот самый автомобиль. Дети едва успели разбежаться. Из машины выбежал Ч. с каким-то мужчиной, сразу начали бить наших мужей.

Затем зачинщик конфликта вернулся к машине и вытащил нож. Дети закричали и начали плакать, женщины перепугались. Того, что сделал невоспитанному водителю замечание, повалили на землю, но каким-то чудом он смог вырваться. Злоумышленники хотели скрыться на своем авто, но тут приехала полиция.

Позже в полиции рассказали, что конфликт произошел на Артельной улице. У заявителей, представляющих разные стороны конфликтной ситуации, были зафиксированы телесные повреждения различной тяжести.

- В настоящее время по всем сообщениям проводится предварительная проверка, в ходе которой будут установлены объективные обстоятельства и хронология событий. А после принято процессуальное решение, - добавили в правоохранительных органах в августе.

В четверг, 13 сентября, Юлия Фролова выложила на своей странице в Фейсбуке новый пост, из которого следует, что материалы дела потеряны.

- Вчера истек 30-дневный срок для проверки по нашему сообщению, - заявила женщина. - И что мы имеем? Материалы дела потерялись!

По словам нижегородки, заявление было передано полицейским, прибывшим на место конфликта. Также заявление от них получил и участковый уполномоченный, который через четыре дня передал его в следственный отдел.

- Там его приняла следователь, но на следующий день ушла в декрет. Дело было принято другим следователем, который 7 сентября передал материал в отдел дознания, - рассказала Юлия. - Дознаватели все в один голос заявили, что в глаза не видели материалов: «Звоните участковым». Участковые такой материл также не принимали.

Потерпевшие поехали в отдел полиции, где выяснил, что 11 сентября (за день до истечения процессуального срока) материал попал начальнику службы участковых, однако 12 сентября документ вернулся в отдел дознания.

- В журнале учета материалов у дознавателей этого дела нет. А на нет, как говорится, и суда нет, - заключила нижегородка.

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» направила официальный запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что нападение на семью Юлии Фроловой не прошло бесследно. Мало того, что на теле ее супруга после драки были множественные синяки и кровоподтеки (ему пришлось взять больничный), так еще и у старшего сына начался нервный тик. Сама же Юлия прибегла к помощи психолога.