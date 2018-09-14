Автор «Обители» назвал решение сменить комбата в «батальоне Прилепина» незаконным
Писателю и бывшему замкомандира батальона армии ДНР Захару Прилепину запретили въезд в Донецкую Народную Республику. Об этом вечером 13 сентября сообщил телеграм-канал «Незыгарь».
- Прилепину, Трапезникову и Тимофееву запрещен въезд в ДНР. Также в Донецке «разоружен прилепинский батальон», а его командир Сергей Фомченков задержан, - говорится в сообщении.
Вместе с тем, по информации телеграм-канала «Двойное дно», во время разоружения был слышен взрыв и беспорядочная стрельба.
Сам Прилепин на своей странице «Вконтакте» написал:
«Короче. В силу того, что моя фамилия вторые сутки в топе Яндекса, сообщаю.
Я стоически вторые сутки слежу за несколько нервозным шумом вокруг созданного мной батальона.
Одни весомые люди пытаются спокойно разрешить вполне объяснимую ситуацию (происходит неизбежная реорганизация армии ДНР), другие, ухватистые и нагловатые люди, тем временем пытаются решить свои собственные проблемы.
Я пока молчу о вторых и надеюсь на благоразумие первых, и ничего не комментирую. Но скоро могу начать комментировать.
В настоящее время комбат Фомич и начштаба Араб находятся на “собеседовании”. Для начала нужно собеседование закончить, думаю.
Побеседовали и хватит».
А в пятницу, 14 сентября, глава гуманитарного фонда помощи жителям Донбасса выложил новый пост, в котором заявил: «Насколько я понимаю, веселые и находчивые ребята хотят срочно сменить комбата в “батальоне Прилепина”, поставив своего человека вместо Фомича. Решение это незаконно и действительным быть не может. Плохо играете».
Напомним, Захар Прилепин сформировал в ДНР свой батальон в феврале прошлого года.
А 7 сентября 2018 года в ДНР сменилась власть. После убийства Захарченко 31 августа вице-премьер Трапезников, ставший и.о. главы ДНР, был лишен своих новых полномочий. Руководством ДНР занялся Денис Пушилин.
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