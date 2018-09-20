Нижегородцы напуганы мутировавшим вирусом гриппа, который не поддается обычному лечению

СЕГОДНЯ 09:30 2018-09-20T10:01:33+03:00

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В социальных сетях стала появляться информация о мутирировавшем вирусе гриппа, который очень тяжело переносится и не поддается стандартному лечению.

- В Москве появился новый вирус гриппа, который не поддается лечению, - написала в социальной сети Екатерина Смирнова. – Знакомая рассказала, что у заболевших температура под 40 градусов держится, при этом ее почти невозможно сбить парацетамолом или нурофеном. У некоторых появляется рвота.

- Видела, что в этом году один из штаммов гриппа, который придет в Россию, это H1N1. Насколько я помню, это свиной грипп, от которого несколько лет назад умирали люди, - поддержала беседу Роза Крылова. – С годами вирусы мутируют, так что вполне возможно, что этот свиной грипп стал более опасным.

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» обратилась в Роспотребнадзор по Нижегородской области за разъяснением ситуации.

- В Нижегородской области нет ни одного случая заражения гриппом, - рассказала пресс-секретарь Екатерина Иконникова.

«Комсомолка» попыталась выяснить подробности у других источников, владеющих ситуацией. По их словам, люди могли перепутать болезни и принять за грипп, например, энтеровирусную инфекцию, которая тоже может протекать достаточно тяжело. В этом случае действительно может появиться высокая температура, рвота, диарея. К тому же сейчас идет сезонный подъем заболеваемости именно этой болезнью.