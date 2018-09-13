2018-09-13T18:26:49+03:00
Общество

Стало известно, почему Дом правительства в Нижнем Новгороде дал трещину

Уже несколько месяцев в нем трудятся чиновники [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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В облправительстве заверили, что трещины не являются недоделками строителейВ облправительстве заверили, что трещины не являются недоделками строителейФото: Анастасия НАЗАРОВА
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Во время прогулки по территории Нижегородского кремля нижегородцы заметили трещины на фасаде и колоннах, пожалуй, самого известного в регионе долгостроя - здания Дома правительства. При этом в кабинетах третьего блока уже несколько месяцев трудятся чиновники.

В облправительстве заверили, что трещины не являются недоделками строителей Фото: Анастасия НАЗАРОВА

В облправительстве заверили, что трещины не являются недоделками строителейФото: Анастасия НАЗАРОВА

«Комсомольская правда» решила выяснить, откуда взялись трещины и так ли безопасно находиться в здании.

В областном правительстве пояснили, что появившиеся на фасаде здания Дома правительства трещины не являются недоделками строителей. Оказывается, они появились на облицовочном штукатурном слое фасада и колонн в связи с естественными процессами усадки вновь построенного здания.

В облправительстве заверили, что трещины не являются недоделками строителей Фото: Анастасия НАЗАРОВА

В облправительстве заверили, что трещины не являются недоделками строителейФото: Анастасия НАЗАРОВА

- Подрядная организации, строящая данный объект, уже приступила к устранению последствий усадки здания в рамках гарантийных обязательств, - сообщили в пресс-службе.

При этом добавили, что третий блок был построен с соблюдением всех норм и требований и введен в эксплуатацию в соответствии с законодательством РФ.

В облправительстве заверили, что трещины не являются недоделками строителей Фото: Анастасия НАЗАРОВА

В облправительстве заверили, что трещины не являются недоделками строителейФото: Анастасия НАЗАРОВА

- Здание функционирует в штатном режиме. Появившиеся трещины не представляют никакой угрозы несущей способности здания, - заверили в облправительстве.

Предполагается, что работы по устранению усадочных проявлений на фасаде и колоннах продлятся в течение месяца.

В облправительстве заверили, что трещины не являются недоделками строителей Фото: Анастасия НАЗАРОВА

В облправительстве заверили, что трещины не являются недоделками строителейФото: Анастасия НАЗАРОВА

Ранее «Комсомолка» писала, что второй блок Дома правительства обойдется в 235 миллионов рублей. При этом в 2018 году на строительство будет потрачено почти 100 миллионов рублей.

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